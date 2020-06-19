Минске состоялась акция в поддержку альтернативных кандидатов в президенты Белоруссии . Об этом сообщает местное издание Tut.by.

На 9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии запланировано проведение очередных президентских выборов. До 19 июня продлится выдвижение кандидатов в президенты, 14 июля закончится их регистрация, 8 августа — предвыборная агитация, досрочное голосование продлится с 4 по 8 августа.

Вчера в центре Минска состоялся пикет в поддержку альтернативных кандидатов в президенты, то есть всех, кроме действующего главы государства Александра Лукашенко . В ходе него проводился сбор подписей за политиков Юрася Губаревича, Николая Козлова и Ольги Ковальковой. Среди участников акции был замечен кандидат в президенты Валерий Цепкало.

Мероприятие стартовало в 18:00 по местному времени на площадке у Белорусской государственной филармонии. Его участники стали выстраиваться в так называемую цепь солидарности, которая должна была показать, сколь много в Белоруссии неравнодушных людей. К 22:30 очередь достигла площади Богушевича. Люди стали расходиться лишь после полуночи — около 1:00.