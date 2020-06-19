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В Минске люди вышли на улицу против Лукашенко 

Артём Кульша 11 минут назад
В Минске состоялась акция в поддержку альтернативных кандидатов в президенты Белоруссии. Об этом сообщает местное издание Tut.by.
На 9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии запланировано проведение очередных президентских выборов. До 19 июня продлится выдвижение кандидатов в президенты, 14 июля закончится их регистрация, 8 августа — предвыборная агитация, досрочное голосование продлится с 4 по 8 августа.
Вчера в центре Минска состоялся пикет в поддержку альтернативных кандидатов в президенты, то есть всех, кроме действующего главы государства Александра Лукашенко. В ходе него проводился сбор подписей за политиков Юрася Губаревича, Николая Козлова и Ольги Ковальковой. Среди участников акции был замечен кандидат в президенты Валерий Цепкало.
Мероприятие стартовало в 18:00 по местному времени на площадке у Белорусской государственной филармонии. Его участники стали выстраиваться в так называемую цепь солидарности, которая должна была показать, сколь много в Белоруссии неравнодушных людей. К 22:30 очередь достигла площади Богушевича. Люди стали расходиться лишь после полуночи — около 1:00.
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В мире , Видео , СНГ , Николай Козлов , Александр Лукашенко , Минск
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