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Какой праздник 19 июня 

Мария Иванова 51 минуту назад
Какой праздник 19 июня
Фото: Reuters
В пятницу, 19 июня, отмечаются День освобождения рабов в США и День независимости Кувейта. В этот день родилась актриса Наталья Селезнева и скончалась певица Майя Кристалинская.
Накануне, 18 июня, как писал «Рамблер», отмечались День службы военных сообщений в России и древнеегипетский праздник Нила.
В народном календаре славян 19 июня (по старому стилю) — Пчёльник. Пчелы запасают мед, проводится осмотр ульев.
19 июня грек Эратосфен Киренский вычислил длину земного меридиана (240 год до нашей эры), в США состоялся первый в истории бейсбольный матч (1846), на всей территории Штатов запретили рабовладение (1862), в московском метро открылись станции «Достоевская» и «Марьина Роща» (2010).
19 июня родились французский математик Блез Паскаль (1623 год), писатель Владимир Кунин (1927), актриса Наталья Селезнева (1945), американская певица Пола Абдул (1962), премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (1964), французский актер Жан Дюжарден (1972).
19 июня скончались британский управляющий в Ирландии Чарьльз Бойкотт, от фамилии которого произошло слово «бойкот» (1897 год), певица Майя Кристалинская (1985), английский писатель Уильям Голдинг (1993), актер Антон Ельчин (2016).
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Владимир Кунин , Уильям Голдинг , Майя Кристалинская , Наталья Селезнева , Антон Ельчин , Жан Дюжарден , Кувейт , США
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