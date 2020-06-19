Какой праздник 19 июня 

Накануне, 18 июня, как писал «Рамблер», отмечались День службы военных сообщений в России и древнеегипетский праздник Нила.

В народном календаре славян 19 июня (по старому стилю) — Пчёльник. Пчелы запасают мед, проводится осмотр ульев.

19 июня грек Эратосфен Киренский вычислил длину земного меридиана (240 год до нашей эры), в США состоялся первый в истории бейсбольный матч (1846), на всей территории Штатов запретили рабовладение (1862), в московском метро открылись станции «Достоевская» и «Марьина Роща» (2010).