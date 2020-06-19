Какой праздник 19 июня 

В пятницу, 19 июня, отмечаются День освобождения рабов в США и День независимости Кувейта. В этот день родилась актриса Наталья Селезнева и скончалась певица Майя Кристалинская.
Накануне, 18 июня, как писал «Рамблер», отмечались День службы военных сообщений в России и древнеегипетский праздник Нила.
В народном календаре славян 19 июня (по старому стилю) — Пчёльник. Пчелы запасают мед, проводится осмотр ульев.
19 июня грек Эратосфен Киренский вычислил длину земного меридиана (240 год до нашей эры), в США состоялся первый в истории бейсбольный матч (1846), на всей территории Штатов запретили рабовладение (1862), в московском метро открылись станции «Достоевская» и «Марьина Роща» (2010).
19 июня родились французский математик Блез Паскаль (1623 год), писатель Владимир Кунин (1927), актриса Наталья Селезнева (1945), американская певица Пола Абдул (1962), премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (1964), французский актер Жан Дюжарден (1972).
19 июня скончались британский управляющий в Ирландии Чарьльз Бойкотт, от фамилии которого произошло слово «бойкот» (1897 год), певица Майя Кристалинская (1985), английский писатель Уильям Голдинг (1993), актер Антон Ельчин (2016).