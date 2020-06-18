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Умер сын Хрущева 

Вероника Полынина 1 час назад
Умер сын Хрущева
Фото: соцсети
Сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев умер в возрасте 84 лет, сообщил телеграм-канал 112.
Сергей Хрущев — советский, российский и американский ученый, конструктор космических систем, политолог.
Во время учебы в МЭИ по специальности «Системы автоматического регулирования» начал работать в ОКБ Челомея, разрабатывал проекты крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей, ракеты-носителя «Протон». В 1959 году, через год после окончания института, вместе с руководителем КБ Челомеем и несколькими другими сотрудниками стал лауреатом Ленинской премии. В 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
В 1991 году Хрущева пригласили в Университет Брауна в США для чтения лекций по истории холодной войны. Он выбрал США в качестве постоянного места жительства и занялся политологией.
Хрущев жил в городе Провиденс в американском штате Род-Айленд. Работал профессором Института международных исследований Томаса Уотсона Университета Брауна.
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В мире , Сергей Хрущев , Томас Уотсон , КПСС
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