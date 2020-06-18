Умер сын Хрущева 

Сергей Хрущев — советский, российский и американский ученый, конструктор космических систем, политолог.

Во время учебы в МЭИ по специальности «Системы автоматического регулирования» начал работать в ОКБ Челомея, разрабатывал проекты крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей, ракеты-носителя «Протон». В 1959 году, через год после окончания института, вместе с руководителем КБ Челомеем и несколькими другими сотрудниками стал лауреатом Ленинской премии. В 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

В 1991 году Хрущева пригласили в Университет Брауна в США для чтения лекций по истории холодной войны. Он выбрал США в качестве постоянного места жительства и занялся политологией.