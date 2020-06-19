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В США скончался сын Хрущёва 

Павел Тиунов и ещё 21 15 минут назад
Умер сын Хрущева
Фото: ТАСС
Три независимых друг от друга источника сообщили СМИ о том, что в США скончался сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей. Ему было 84 года.
РИА Новости о кончине Сергей Хрущева сообщил его друг Гэри Пауэрс. Он подчеркнул, что об ушедшем из жизни товарище ему сообщили члены его семьи.
Журналисты принадлежащего Григорию Берёзкину издания РБК связались с правнучкой Сергея Хрущёва Ниной. Она отметила, что ее прадед скончался в городе Крэнстон (штат Род-Айленд), в котором проживал с начала 1990-х годов.
Наконец, смерть сына первого секретаря КПСС РЕН ТВ подтвердил еще один его друг бывший дипломат Марк Гарисон. Он уточнил, что Хрущёв умер 18 июня.
Причины смерти пока не названы. Некоторые СМИ полагают, что Хрущев скончался из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Сергей Хрущёв на протяжении почти 35 лет в СССР занимался разработкой космических систем. В начале 90-х годов эмигрировал в США. Несколько лет читал лекции об истории холодной войны в Университете Брауна. Являлся профессором Института международных исследований Томаса Уотсона.
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В мире , США , Григорий Березкин , Сергей Хрущев , Томас Уотсон , КПСС , РЕН ТВ , РИА Новости , РБК
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