Рыболов поймал на удочку рыбу рекордного размера 

Рыболову из американского штата Пенсильвания попался оливковый сомик рекордного размера. Об этом сообщает издание The Indiana Gazette.

Рыба длиной 1,27 метра, весящая 25,5 килограмма, была поймана в конце мая, однако властям штата понадобилось несколько недель, чтобы зарегистрировать рекорд. 34-летний Джонатан Пирс (Jonathan Pierce) поймал его удочкой с берега реки Скулкилл. В качестве наживки использовалась голова форели.

«Больше всего это было похоже на торпеду, — рассказывает рыболов. — Я много лет ловлю сомиков, но эта рыба сделала такое, чего я никогда не видел. Он клюнул, а потом удрал в кучу камней и намертво застрял в ней».

Пирс три минуты безуспешно вытягивал его из убежища, а потом решил схитрить и ослабил леску. Рыба решила, что опасность миновала и выбралась из камней. Через пять минут рыболов вытащил ее из воды.

Электронные весы Пирса не справились с огромным сомиком, поэтому его пришлось взвешивать на весах, которые принес его знакомый. Они показали, что вес рыбы на три килограмма превышает рекорд штата, поставленный в апреле 2019 года.

Оливковые сомики водятся в нижних Великих озерах, реках Миссисипи и Миссури, на юге американского штата Луизиана и севере Мексики. Взрослые особи вырастают до 160 сантиметров в длину и весят до 60 килограммов.

В 2017 году сообщалось, что во Франции троим рыбакам удалось выловить 80-килограммового сома длиной 2,46 метра. Рыба попалась на крючок у берегов департамента Мозель на северо-востоке страны. Мужчины потратили около 30 минут, чтобы втащить сома на борт лодки.