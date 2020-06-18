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Рыболов поймал на удочку рыбу рекордного размера 

Lenta.ru 45 минут назад
Рыболов поймал на удочку рыбу рекордного размера
Фото: globallookpress.com
Рыболову из американского штата Пенсильвания попался оливковый сомик рекордного размера. Об этом сообщает издание The Indiana Gazette.
Рыба длиной 1,27 метра, весящая 25,5 килограмма, была поймана в конце мая, однако властям штата понадобилось несколько недель, чтобы зарегистрировать рекорд. 34-летний Джонатан Пирс (Jonathan Pierce) поймал его удочкой с берега реки Скулкилл. В качестве наживки использовалась голова форели.
«Больше всего это было похоже на торпеду, — рассказывает рыболов. — Я много лет ловлю сомиков, но эта рыба сделала такое, чего я никогда не видел. Он клюнул, а потом удрал в кучу камней и намертво застрял в ней».
Пирс три минуты безуспешно вытягивал его из убежища, а потом решил схитрить и ослабил леску. Рыба решила, что опасность миновала и выбралась из камней. Через пять минут рыболов вытащил ее из воды.
Электронные весы Пирса не справились с огромным сомиком, поэтому его пришлось взвешивать на весах, которые принес его знакомый. Они показали, что вес рыбы на три килограмма превышает рекорд штата, поставленный в апреле 2019 года.
Оливковые сомики водятся в нижних Великих озерах, реках Миссисипи и Миссури, на юге американского штата Луизиана и севере Мексики. Взрослые особи вырастают до 160 сантиметров в длину и весят до 60 килограммов.
В 2017 году сообщалось, что во Франции троим рыбакам удалось выловить 80-килограммового сома длиной 2,46 метра. Рыба попалась на крючок у берегов департамента Мозель на северо-востоке страны. Мужчины потратили около 30 минут, чтобы втащить сома на борт лодки.
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В мире , Джонатан Пирс
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