Зеленский потребовал взять Украину в ЕС 

Украина требует полноправного членства в ЕС , и участие страны в Восточном партнерстве не должно ограничивать амбиции страны по вступлению в Евросоюз, заявил украинский президент Владимир Зеленский на видеоконференции лидеров Восточного партнерства. Слова Зеленского приводит его пресс-служба.

«Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому — стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе ‘’четырех свобод’’, а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС», — сказал Зеленский.

По его словам, Восточное партнерство будет полезным для Украины, если оно приблизит страну к членству в ЕС.

Восточное партнёрство — проект Евросоюза, основной заявленной целью которого является развитие интеграционных связей объединения с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. При этом Украина, Грузия и Молдавия объявили вступление в Евросоюз целью своей внешней политики.