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Зеленский потребовал взять Украину в ЕС 

Rambler News Service и ещё 1 27 минут назад
Зеленский потребовал взять Украину в ЕС
Фото: Reuters
Украина требует полноправного членства в ЕС, и участие страны в Восточном партнерстве не должно ограничивать амбиции страны по вступлению в Евросоюз, заявил украинский президент Владимир Зеленский на видеоконференции лидеров Восточного партнерства. Слова Зеленского приводит его пресс-служба.
«Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому — стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе ‘’четырех свобод’’, а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС», — сказал Зеленский.
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По его словам, Восточное партнерство будет полезным для Украины, если оно приблизит страну к членству в ЕС.
Восточное партнёрство — проект Евросоюза, основной заявленной целью которого является развитие интеграционных связей объединения с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. При этом Украина, Грузия и Молдавия объявили вступление в Евросоюз целью своей внешней политики.
19 февраля 2019 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал закон о закреплении стремления страны в НАТО и ЕС в конституции страны. Согласно документу, в преамбулу основного закона Украины вносятся изменения — устанавливается, что парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.
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Комментарии 7
В мире , Европа , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО
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