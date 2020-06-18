Зеленский потребовал взять Украину в ЕС 

Украина требует полноправного членства в ЕС, и участие страны в Восточном партнерстве не должно ограничивать амбиции страны по вступлению в Евросоюз, заявил украинский президент Владимир Зеленский на видеоконференции лидеров Восточного партнерства. Слова Зеленского приводит его пресс-служба.
«Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому — стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе ‘’четырех свобод’’, а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС», — сказал Зеленский.
По его словам, Восточное партнерство будет полезным для Украины, если оно приблизит страну к членству в ЕС.
Восточное партнёрство — проект Евросоюза, основной заявленной целью которого является развитие интеграционных связей объединения с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. При этом Украина, Грузия и Молдавия объявили вступление в Евросоюз целью своей внешней политики.
19 февраля 2019 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал закон о закреплении стремления страны в НАТО и ЕС в конституции страны. Согласно документу, в преамбулу основного закона Украины вносятся изменения — устанавливается, что парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.