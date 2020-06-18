Российского посла вызвали в МИД Эстонии 

По данным эстонского МИД, соответствующий законопроект был представлен в российский парламент 27 мая, а 9 июня он был единогласно одобрен комитетом Госдумы по международным делам и представлен для дальнейшего обсуждения. Законопроект отзывает резолюцию Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года, которая осудила пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы к нему.

"Мы выражаем неудовлетворенность рассматриваемым в Государственной Думе законопроектом. Международное сообщество неоднократно и решительно осудило пакт Молотова-Риббентропа", — сказал Рейнсалу на пресс-конференции правительства.

Согласно сообщению МИД Эстонии, аналогичные дипломатические демарши предприняли внешнеполитические ведомства Латвии и Литвы.

Посольство России в Таллине подтвердило РИА Новости факт вызова посла Александра Петрова в эстонский МИД.

Договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как пакт Молотова-Риббентропа, был заключен в Москве 23 августа 1939 года. Пакт подписали министр иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. К договору прилагался секретный дополнительный протокол, определявший разграничение советской и германской сфер влияния в Восточной Европе на случай "территориального переустройства".

Спустя полвека, 24 декабря 1989 года Съезд народных депутатов СССР, на тот момент высший орган власти в Советском Союзе, принял постановление "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года", официально осуждающее секретные протоколы как "акт личной власти", никак не отражавший "волю советского народа, который не несет ответственности за этот сговор". Подчеркивалось, что "переговоры с Германией по секретным протоколам велись Сталиным и Молотовым втайне от советского народа, ЦК ВКП (б) и всей партии, Верховного Совета и правительства СССР".

В сентябре 2019 года на странице МИД РФ в Twitter было размещено сообщение, что "благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней".