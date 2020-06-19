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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
С долларов пора убрать портреты рабовладельцев
Фото: REUTERS/Gary Cameron
Сокрушение кумиров — давняя забава человечества. В Древнем Риме кумироборчество было связано с преемством власти. Всякого правящего императора производили в божественные и ставили статуи. Затем, однако, выяснялось, что бывший цезарь был отнюдь не божественным, а редким мерзавцем — и тогда его статую сокрушали. Или заменяли голову тирана на голову правящего императора — что экономнее.
В 1961 г., после XXII съезда КПСС, сокрушение статуй тов. Сталина было вполне в древнеримском духе. Кстати, практиковался и экономный вариант. Наземный вестибюль открытой в 1950 г. ст. м. «Серпуховская» (с 1961 г. — «Добрынинская») был украшен мозаичным панно, изображающим физкультурников, несущих портрет тов. Сталина. После разоблачения культа личности и его последствий спортсмены на параде 1950 г. стали нести портрет космонавта Гагарина, ставшего вместо Сталина лучшим другом физкультурников.
В поздней античности свергали не столько статуи божественных императоров, сколько статуи богов-небожителей, ибо новообращенные христиане не могли терпеть скульптурные изображения бесов — Меркурия, Венеры, Юпитера etc. В 988 г., когда кн. Владимир крестил Русь, поруганию с последующим утоплением в водоеме подвергся Перун. Спустя тысячу лет в Ричмонде (штат Виргиния) судьбу Перуна повторил идол Колумба.
Обильный тиранопад Нового Времени произошел в Великую Французскую Революцию. Сокрушение символов тирании начали еще 14 июля 1789 г. — тюремное и военное значение Бастилии было близко к нулю, но символическое разгорячало революционную толпу. Однако самый тиранопад пошел в 1792 г. со свержением монархии. Людовик XVI пошел на гильотину, а памятники всем предшествующим Бурбонам — Генриху IV, Людовикам XIII, XIV и XV — торжественно свалили. Что такого было тиранического в добром короле Генрихе IV и его бессмысленном сыне Людовике XIII, сейчас понять трудно, но очевидно, валили ex officio. Король не может не быть злейшим тираном.
По этой логике погромили в Сен-Дени и усыпальницу королей, правивших Францией, начиная с VII в., хотя претензии к доброму королю Дагоберту вряд ли кто-нибудь из санкюлотов был в состоянии сформулировать. По невежеству громили и вовсе не французских монархов. На фасаде собора Парижской Богоматери стояли статуи Царей Израильских, сокрушили и их.
Украинский ленинопад, случившийся после революции гiдности, всем известен, поскольку произошел совсем недавно, и кто же не писал о буйстве украинских бесштанников? Российские бесштанники 1991 г. в этом отношении были скромнее, ограничившись Дзержинским, Свердловым и каким-то количеством провинциальных Лениных. Но что-то тянущее на франко-украинские образцы, т. е. всенародное ликование, имело место лишь при сносе Железного Феликса.
После 1917 г., конечно, было покруче. Сам Ленин подписал декрет о монументальной пропаганде, предписывающий убрать памятники царям и их слугам и лично поучаствовал в сносе кремлевского памятника Александру II. Снесли, конечно, изрядно, но в Петрограде-Ленинграде были и явные недоработки, если не прямой саботаж. Остались стоять оба Петра — растреллиевский и фальконетов, клодтовский Николай I и опекушинская Екатерина. Марат с Робеспьером явно бы не поняли.
Оценивая современное тиранопадство в США, Англии и Бельгии (плюс интересные дебаты на эту тему в Швеции — там уже предложили вместо Карла XII поставить статую девицы Тунберг), уместнее всего сравнить его с украинским ленинопадом. И в богатых странах Запада, и на бедной Украине взяли на вооружение лозунг «Вспомнила бабушка девичий стыд».
То есть и положительные, и отрицательные черты Колумба, генералов-конфедератов, отцов-основателей, Ленина и его сподвижников, а равно Юлия Цезаря (до него добрались в Бельгии) были известны давным-давно, но революционное неистовство произошло вдруг и внезапно, как будто страшно приспичило.
В этом смысле буйство французских и российских революционеров более логично: они свергли старый режим, учредили новый и тут же начали катать-валять символы тирании. Тогда как американо-украинская модель не предполагает (пока, по крайней мере) переучреждения государственности и замены инсигний, а просто граждане взбесились.
Тут, конечно, интересно, что ФРС США будет делать с денежными знаками. Ведь портреты на них — это тоже государственные инсигнии, восходящие к чеканным профилям монархов (луидор, наполеондор, фридрихсдор etc.). Но если память о расизме так нестерпима, что делать с портретами Вашингтона (1 доллар), Джефферсона (2 доллара), Гамильтона (10 долларов), Джексона (20 долларов) и Франклина (100 долларов)? Ведь безгрешен по этой части только Грант (50 долларов) — даже Линкольна (5 долларов) уже обвиняют в расизме.
Разве что полностью переходить на систему безналичных платежей — тогда портреты президентов-рабовладельцев сами собой выйдут из употребления.
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В мире , Статьи , ФРС , КПСС , Рим
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