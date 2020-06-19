«Разлучница!»: Зеленского «поженили» с Верой Брежневой

12 июня, как сообщал «Рамблер», настоящая супруга Зеленского Елена сообщила, что сдала положительный теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и проходит амбулаторное лечение, то есть на дому.

16 июня в пресс-службе украинского президента сообщили, что Зеленская была госпитализирована в одну из больниц в Киеве с диагнозами коронавирусная инфекция и двусторонняя пневмония средней степени тяжести.

В одном из номеров Hurriyet была опубликована заметка о болезни жены лидера Украины. Она была проиллюстрирована постером фильма «Восемь лучших свиданий».