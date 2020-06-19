«Разлучница!»: Зеленского «поженили» с Верой Брежневой

Певица Вера Брежнева — жена президента Украины Владимира Зеленского, считает фоторедактор турецкой газеты Hurriyet. Об этом сообщает «Телепрограмма».
12 июня, как сообщал «Рамблер», настоящая супруга Зеленского Елена сообщила, что сдала положительный теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и проходит амбулаторное лечение, то есть на дому.
16 июня в пресс-службе украинского президента сообщили, что Зеленская была госпитализирована в одну из больниц в Киеве с диагнозами коронавирусная инфекция и двусторонняя пневмония средней степени тяжести.
В одном из номеров Hurriyet была опубликована заметка о болезни жены лидера Украины. Она была проиллюстрирована постером фильма «Восемь лучших свиданий».
Эту картину в 2016 году снял российский режиссер Марюс Вайсберг. Президент Украины, тогда — актер, исполнил в ней главную роль. Брежнева сыграла роль его жены. На постере, который использовал фоторедактор турецкой газеты, запечатлены Зеленский и Брежнева и двое актеров, сыгравших в фильме их детей.