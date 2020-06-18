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Алиев не приедет на парад Победы в Москве 24 июня 

ТАСС 1 час назад
Алиев принял решение по параду Победы в Москве
Фото: РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за продления карантина в республике не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сообщил в четверг в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
"18 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину. Глава государства с чувством сожаления сообщил о том, что из-за продления карантинных мер в республике не сможет присутствовать на военном параде в Москве, посвященном 75-летию Победы, как это планировалось ранее, и отметил, что страну на этом мероприятии будут представлять министр обороны и 75 военнослужащих азербайджанской армии", — говорится в сообщении пресс-службы.
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В мире , Ильхам Алиев , Владимир Путин , Азербайджан , Москва
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