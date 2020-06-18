МИД Германии вызвал посла России 

В августе 2019 года, как сообщал «Рамблер», гражданин России убил в столице Германии гражданина Грузии — террориста, одного из организаторов взрывов в Московском метрополитене. Россиянин был задержан. По информации немецких средств массовой информации, он может быть агентом российских специальных служб.

В декабря 2019-го МИД Германии обвинил власти России в недостаточном сотрудничестве в расследовании этого убийства и выслал из страны двух сотрудников российского посольства.

Сегодня немецкое внешнеполитическое ведомство вызвало Нечаева в связи с этим делом. Также там заявили, что сохраняют за собой право на дальнейшие меры в отношении России в связи с убийством грузина.