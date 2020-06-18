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МИД Германии вызвал посла России 

Артём Кульша и ещё 1 24 минуты назад
Посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Германии в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.
В августе 2019 года, как сообщал «Рамблер», гражданин России убил в столице Германии гражданина Грузии — террориста, одного из организаторов взрывов в Московском метрополитене. Россиянин был задержан. По информации немецких средств массовой информации, он может быть агентом российских специальных служб.
В декабря 2019-го МИД Германии обвинил власти России в недостаточном сотрудничестве в расследовании этого убийства и выслал из страны двух сотрудников российского посольства.
Сегодня немецкое внешнеполитическое ведомство вызвало Нечаева в связи с этим делом. Также там заявили, что сохраняют за собой право на дальнейшие меры в отношении России в связи с убийством грузина.
В конце мая в МИД Германии оставили за собой право принимать дальнейшие меры в отношении России по делу о кибератаке на Бундестаг в 2015 году. Федеральная прокуратура Германии подозревает в причастности к ней россиянина Дмитрия Бадина — якобы сотрудника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.
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В мире , Видео , Дмитрий Бадин , Сергей Нечаев , Бундестаг , Генштаб , МИД , Германия , Грузия
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