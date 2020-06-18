Суши из хрюши: Япония отказывается от «крыши» США

Серьезная по деньгам и могущественная по оснащению сделка по установке системы американской ПРО в Японии приостановлена. Дорого, небезопасно, нелогично и непонятно — зачем. Отчего же союзник Вашингтона засомневался в необходимости затеи?

Нет более крепкого союзника, чем тот, на территорию которого ты швырнул ядреную бомбу. Другие страны так и норовят ставить палки в колеса запущенному четыре года назад маховику "грейтэгейна". Даже европейские партнеры совсем от рук отбились, приходится грозить (а иногда и вводить) нравоучительные санкции. Япония для США в этом смысле долгое время была образцом товарищества, основанного на принципах: территория — наша, идеи — ваши, деньги — наши, цацки — ваши.

Идей у американцев навалом, через края плещут на весь мир. Одна из них простая и понятная, как реклама лекарства в телевизоре: вы только думаете, что все хорошо — на самом деле завтра хана, если, конечно, немедленно не купите вот это. "Ханы" рядом с Японией навалом — традиционный вербальный волчок злобной оси КНДР, а также скрытый (и по сути главный) "вероломный" Китай, который "явно что-то задумал". Ну а решить вопрос могут витаминки в виде американской ПРО, которая все собьет — если надо, даже то, что не взлетело.

Подписали несколько лет назад американцы с Токио сделку по размещению наземных элементов системы Aegis. Сначала на два миллиарда японских денег, но в американской валюте. Затем, поняли, что не учли обнаружившиеся кусты и овраги и, не долго думая, умножили на два (4 млрд долларов). Проект американской "крыши" потихоньку стали собирать. За японские, разумеется, деньги. За два года нашуршали на 1,7 млрд долларов.

Но в последнее время пошли тревожные слухи, что проект "крыша" — едет. Как всегда обнаружились недовольные японцы, которым почему-то никто не дал гарантии, что система обнаружения не излучает ничего, кроме светлых идей демократии, а спасительные ракеты могут падать куда угодно — такова задумка конструктора. То есть в том числе и в Японию.

Посчитали на калькуляторе и поняли, что риск попадания в страну восходящего какой-нибудь северокорейской крылатой в разы меньше, чем той американской, которой будут от зла спасать. Витамины оказались вреднее возможного диагноза в будущем.

Глядя на протесты и всякие высказывания региональных чиновников премьер Японии не вытерпел и попросил Минобороны переставить приоритеты: сделка, мол, откладывается, процесс размещения приостанавливаем, расходы не несем, нелогичными действиями больше не занимаемся. Так и сказали — нелогично все это. Так что логично это "нелогичное" остановить.

Американцам теперь голову ломать — чего это союзник подкладывает им суши из хрюши? Неужто решили подождать до выборов, а там посмотрим? Или торгуются? Или и вправду "крыша" шифером шуршит? Нет, звук вполне нормальный — только если не над твоей головой.