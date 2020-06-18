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Задержан соперник Лукашенко 

Вероника Полынина и ещё 35 34 минуты назад
Задержан соперник Лукашенко
Фото: Reuters
Бывший глава Белгазпромбанка, претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан в Минске. О задержании сообщил председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель.
Соперник Лукашенко на президентских выборах Бабарико нашелся
По его словам, Бабарико подозревают в хищении, мошенничестве, получении и даче взятки, легализации преступных доходов. Одним из эпизодов является вывод 430 млн долларов со счетов Белгазпромбанка в латвийский банк ABLV.
«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — приводит слова Тертеля РИА «Новости».
По словам Тертеля, всего в рамках дела задержаны 20 человек.
Ранее в четверг в доме Бабарико в пригороде Минска прошли обыски. Сам Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий также его избирательный штаб, были доставлены в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля для дачи показаний по делу Белгазпромбанка.
Как сообщал «Рамблер», Бабарико стал фигурантом дела о неуплате налогов и отмывании денег. Статус претендента в президенты еще не определен, однако следователи заявляли о наличии есть веских доказательств его причастности к преступлениям. Известно, что избирательные счета политика уже заблокированы.
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В мире , Прибалтика , СНГ , РИА Новости , Минск
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