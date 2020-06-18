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Соперник Лукашенко на президентских выборах Бабарико нашелся 

Газета.Ru 37 минут назад
Соперника Лукашенко нашли у следователей
Фото: ТАСС
Экс-глава "Белгазпромбанка", претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико перестал выходить на связь. Об этом пишет Telegram-канал штаба Бабарико.
В публикации говорится, что он со своим сыном Виктором отправились сдавать очередную часть собранных подписей и пропали.
Однако позже местный телеканал сообщил, что Бабарико с сыном нашлись и приехали в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля республики.
Туда они были доставлены для проведения следственных действий по делу "Белгазпромбанка".
Ранее в головном здании "Белгазпромбанка" прошли обыски и было возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Виктор Бабарико в деле "процессуального статуса не имеет". Позже белорусские СМИ уточнили, что возбуждены сразу два уголовных дела, фигурантами которых являются "бывшие и нынешние работники крупных компаний".
В Белоруссии 9 августа состоятся шестые в истории страны президентские выборы.
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