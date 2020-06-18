Соперника Лукашенко нашли у следователей

Экс-глава "Белгазпромбанка", претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико перестал выходить на связь. Об этом пишет Telegram-канал штаба Бабарико.

В публикации говорится, что он со своим сыном Виктором отправились сдавать очередную часть собранных подписей и пропали.

Однако позже местный телеканал сообщил, что Бабарико с сыном нашлись и приехали в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля республики.

Туда они были доставлены для проведения следственных действий по делу "Белгазпромбанка".

Ранее в головном здании "Белгазпромбанка" прошли обыски и было возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Виктор Бабарико в деле "процессуального статуса не имеет". Позже белорусские СМИ уточнили, что возбуждены сразу два уголовных дела, фигурантами которых являются "бывшие и нынешние работники крупных компаний".

В Белоруссии 9 августа состоятся шестые в истории страны президентские выборы.