Порошенко оставили без депутатских выплат

В апреле более 20 депутатам прекратили выплату средств, связанных с выполнением полномочий. Среди них оказался Порошенко и сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович

По закону, если депутат в течение месяца без уважительных причин не принимает участие в более чем 30 процентах голосований на пленарных заседаниях или в половине заседаний комитета, в состав которого избран, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением полномочий.