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Порошенко оставили без депутатских выплат за прогулы 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Порошенко оставили без депутатских выплат
Фото: Reuters
Бывшего президента Украины, члена Верховной Рады Петра Порошенко оставили без депутатских выплат за прогулы. Об этом говорится в ответе аппарата парламента на запрос «Українських Новин».
В апреле более 20 депутатам прекратили выплату средств, связанных с выполнением полномочий. Среди них оказался Порошенко и сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
По закону, если депутат в течение месяца без уважительных причин не принимает участие в более чем 30 процентах голосований на пленарных заседаниях или в половине заседаний комитета, в состав которого избран, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением полномочий.
19 июня суд рассмотрит вопрос о мере пресечения Порошенко. Офис генерального прокурора подал ходатайство о взятии политика под стражу по делу о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. Из-за судебного заседания Порошенко пришлось перенести похороны отца.
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В мире , Вадим Рабинович , Сергей Семочко , Петр Порошенко , Верховная Рада
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