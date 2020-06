Умерла Вера Линн

Британская певица Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет. Об этом сообщает BBC News в четверг, 18 июня.

Вера Линн получила популярность во время Второй мировой войны, когда вела концертную радиопрограмму Sincerely Yours («Искренне ваша») на BBC, посвященную британским военнослужащим на фронте.

В ноябре 1952 года сразу три композиции Линн Forget Me Not, The Homing Waltz и Auf Wiederseh’n Sweetheart попали в первый британский хит-парад журнала New Musical Express. В 2009-м она стала старейшей исполнительницей, попадавшей в музыкальные чарты. Она также прославилась за рубежом, став первой британской артисткой, возглавившей списки журнала Billboard благодаря синглу Auf Wiederseh’n Sweetheart.

Также в репертуар Линн вошли известные баллады We’ll Meet Again, Wishing и White Cliffs of Dover. Помимо этого, артистка снялась в фильме «Мы встретимся снова» 1943 года и в ленте «Без любви не обойтись» 1944-го.