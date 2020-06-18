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Умерла певица Вера Линн 

Lenta.ru 1 час назад
Умерла Вера Линн
Фото: Lefteris Pitarakis / AP
Британская певица Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет. Об этом сообщает BBC News в четверг, 18 июня.
Вера Линн получила популярность во время Второй мировой войны, когда вела концертную радиопрограмму Sincerely Yours («Искренне ваша») на BBC, посвященную британским военнослужащим на фронте.
В ноябре 1952 года сразу три композиции Линн Forget Me Not, The Homing Waltz и Auf Wiederseh’n Sweetheart попали в первый британский хит-парад журнала New Musical Express. В 2009-м она стала старейшей исполнительницей, попадавшей в музыкальные чарты. Она также прославилась за рубежом, став первой британской артисткой, возглавившей списки журнала Billboard благодаря синглу Auf Wiederseh’n Sweetheart.
Также в репертуар Линн вошли известные баллады We’ll Meet Again, Wishing и White Cliffs of Dover. Помимо этого, артистка снялась в фильме «Мы встретимся снова» 1943 года и в ленте «Без любви не обойтись» 1944-го.
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В мире , Вера Линн
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