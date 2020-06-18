Закон гор добрался и до Франции

Карательные экспедиции, которые устроили переполох в Дижоне с 12 июня, вовсе не являются чем-то экстраординарным. За последние несколько месяцев похожие происшествия были зарегистрированы в Ницце, Труа и Руане.

Карательная экспедиция в Дижоне , перестрелка в Ницце, вендетта в Труа и Руане — список получится долгим. Произошедшая в Дижоне на выходных вспышка насилия не стала первым случаем подобного рода во Франции: два месяца назад в Труа произошли похожие события, участники которых руководствуются законом «око за око, зуб за зуб».

В понедельник вечером в Дижоне вновь вспыхнула напряженность: силам правопорядка пришлось разогнать группу людей с оружием и в масках, которые хотели «защитить» свой район от нападений чеченской общины. На четвертый вечер с начала беспорядков в непривычном к ним городе десятки человек с арматурой и пистолетами (неизвестно, были ли они настоящими) в руках собрались в понедельник в квартале Грезий. Они стреляли в воздух, ломали камеры видеонаблюдения, поджигали мусорные баки и машины. Как сообщают в префектуре, группа журналистов «Франс 3» «стала жертвой нападения, и их машину закидали камнями», тогда как один водитель «был избит, а его автомобиль оттолкали к горящей баррикаде».

В Труа футбольный матч стал искрой в пороховой бочке

Этот новый всплеск напряженности стал реакцией на прошедшие на выходных карательные экспедиции чеченской общины. По информации полиции, первый рейд был запущен в пятницу вечером в центре города в ответ на предположительно совершенное 10 июня нападение на 16-летнего члена общины. В ночь субботы на воскресенье около полусотни чеченцев нагрянули в квартал Грезий, где получил тяжелое пулевое ранение управляющий местной пиццерии. Следующей ночью была проведена еще одна экспедиция, опять же в Грезий, с участием порядка 200 чеченцев. В результате потасовок были ранены шесть человек. В прокуратуре было возбуждено следствие, в частности по обвинениям в «покушении на жизнь в организованной преступной группе, разрушении имущества, призыве к насилию».

Хотя масштабы этих происшествий действительно беспрецедентны, потасовки с участием чеченской общины произошли за последние месяцы на всей территории Франции. Во время периода изоляции старая гостиница в Барберей-Сен-Сюльпис (неподалеку от Труа), которую переоборудовали в центр размещения мигрантов, стала театром ожесточенных столкновения с участием чеченцев.

В ночь с 24 на 25 апреля там произошел резкий всплеск напряженности после, казалось бы, не заслуживающего особого внимания события: ребенок выбежал на поле, где играли в футбол африканские мигранты. Те сказали ему проваливать оттуда. Ребенок пожаловался отцу, чеченцу, и тот запустил призыв к мщению. На него откликнулась полусотня соотечественников с арматурой в руках. В результате пострадали четыре человека: два сотрудника службы безопасности и два мигранта. Следствию по этому происшествию еще далеко до завершения: пока что под стражу были взяты всего три человека.

«В нашем округе произошла редкая по масштабам вспышка насилия. Сегодня на фоне других происшествий с участием чеченской общины, в частности в Дижоне, мы начинаем лучше видеть полную картину и осознавать, что это не изолированный случай, а настоящая методика частного мщения», — говорит депутат Жерар Менюэль.

По его мнению, рост числа таких случаев свидетельствует о том, что их нельзя просто списать в графу «происшествия»:

«Появление 50 человек за несколько часов — причем не все из них жили в Барберей — говорит о мафиозной структуре. В результате власти насторожились. Нужно быть психологически готовым, когда знаешь, что целый клан может приехать и разнести квартал. Нужно провести работу по установлению личности этих людей. Пока что все окружено туманом».

По данным «Фигаро», в мае в Руане тоже произошел рейд (пусть и безуспешный) чеченской общины: десятки человек отправились туда, чтобы найти предполагаемых похитителей молодого чеченца, но ничего не добились. Наконец, в воскресенье вечером в Ницце произошла перестрелка между молодыми выходцами из Магриба и Капо-Верде, с одной стороны, и представителями чеченской общины, с другой (три ее члена получили пулевые ранения), как пишет «Паризьен». В этом квартале, где засели торговцы наркотиками и оружием, уже произошла вспышка насилия в течение недели. 10 июня два брата-чеченца были избиты арматурой и госпитализированы, а на следующий день по членам общины открыли стрельбу.

В понедельник были задержаны два подозреваемых, которые к тому же причастны к наркоторговле. Их обвиняют в преступном сговоре и покушении на убийство. В муниципалитете Ниццы нам сообщили, что не хотят отвечать на вопросы о чеченской общине. На вчерашней пресс-конференции мэр города Кристиан Эстрози упомянул разборки между общинами и подчеркнул, что произошедшее в Дижоне и Ницце может повториться в любом французском квартале.

Marianne (Франция)