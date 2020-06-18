«Можно сказать, что Лукашенко уже полностью проиграл»

Соперник Лукашенко на президентских выборах сообщил о блокировке своих избирательных счетов. При этом Беларусбанк, где по закону должны лежать деньги на избирательную кампанию, не предоставил никаких документов о причинах ареста, заявили в штабе Виктора Бабарико

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Избирательные счета соперника Александра Лукашенко — кандидата в президенты Виктора Бабарико — заблокированы, сообщает РИА Новости.

На счетах находилось более 100 тысяч белорусских рублей — это порядка 3 млн российских. При этом Беларусбанк, где по закону должны лежать деньги на избирательную кампанию, не предоставил никаких документов о причинах ареста, говорится в сообщении. Штаб готовиться подать жалобы в уполномоченные госорганы.

«Это очевидное признание авторитета и репутации Виктора Бабарико со стороны Александра Лукашенко. И глава государства в данном случае продолжает информационную кампанию по раскручиванию Виктора Бабарико и его популяризации в белорусском обществе, иначе это никак нельзя назвать. Очевидно, что это паника со стороны Александра Лукашенко. Видимо, Лукашенко испугался сильного соперника и сейчас любыми способами пытается заблокировать его деятельность. Не допускать кандидата с таким высоким рейтингом и с таким количеством подписей, которые он сделал, будет означать фактически отмену выборов, то есть можно сказать, что Лукашенко полностью проиграл еще до 9 августа. Поэтому он сейчас любыми способами пытается снять кандидата с выборов.

Лукашенко с треском проиграет эти выборы, поэтому он так пугается и боится, что ему придется уйти в историю как первому президенту Белоруссии. Поэтому в этом случае говорить о каких-то законных мерах в Белоруссии не приходится, рейдерский захват российской собственности в Белоруссии, а именно «Белгазпромбанка» показал, что законы и нормы в Белоруссии не действуют. В этом случае какие-то аресты счетов или кандидатов вообще для Александра Лукашенко ничего не значат — как он решит, так и будет».

Виктор Бабарико уже собрал для своего выдвижения рекордное число подписей избирателей — порядка 400 тысяч.

На прошлой неделе в офисе «Белгазпромбанка», который ранее возглавлял Бабарико, прошли обыски. Были задержаны 15 человек, возбуждены уголовные дела о вывозе денег за границу преступной организованной группой, и об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бабарико считает, что действия властей носят заказной политический характер.

Другому потенциальному кандидату в президенты Белоруссии, «народному» блогеру Сергею Тихановскому отказали в регистрации инициативной группы для выдвижения его кандидатуры, так как в период подачи документов он был взят под арест. Власти обвиняют его в организации несанкционированного митинга. Сейчас в президенты баллотируется жена Тихановского Светлана.

Действующий президент Лукашенко заявлял, что в Белоруссии рвется к власти радикальная оппозиция на деньги российских олигархов, но «майданчика» в стране он не допустит.