Актриса Эмбер Херд имела любовную связь с артисткой и моделью Карой Делевинь и главой SpaceX Илоном Маском , будучи замужем за актером Джонни Деппом. Об этом на судебном процессе Деппа против Херд по делу о клевете сообщил сосед артиста, передает Daily Mail.

Трио было замечено в пентхаусе Деппа в 2016 году, там знаменитости провели ночь. Об этом свидетельствовал Джош Дрю, бесплатно проживавший по соседству в еще одной квартире Деппа. Дрю ранее был женат на лучшей подруге Херд Рокель Пеннингтон. По его словам, бывшая супруга рассказала ему о том, что у Херд был групповой роман с Делевинь и Маском.

Херд некоторое время публично встречалась с Маском, однако предприниматель заявлял, что их романтические отношения начались после расставания Херд с Деппом в мае 2016 года. Депп утверждает, что Маск посещал Херд «поздней ночью» в 2015 году, когда он сам был на съемках. В марте в сеть слили фото, ставшие подтверждением измены.