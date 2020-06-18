Как писал «Рамблер», ранее в The New York Times ознакомились с книгой экс-советника Трампа Джона Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir.

По данным газеты, в своих мемуарах Болтон заявил, что Трамп не знал о британском ядерном оружии и интересовался, входит ли Финляндия в состав России.

«Финляндия является независимым государством и будет оставаться таковым», — так прокомментировали это представители президента Финляндии.