В пресс-службе финского президента прокомментировали сведения из новой книги о Дональде Трампе и напомнили президенту США, что Финляндия — независимое государство. Об этом сообщает телеканал «360».
Как писал «Рамблер», ранее в The New York Times ознакомились с книгой экс-советника Трампа Джона Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir.
По данным газеты, в своих мемуарах Болтон заявил, что Трамп не знал о британском ядерном оружии и интересовался, входит ли Финляндия в состав России.
«Финляндия является независимым государством и будет оставаться таковым», — так прокомментировали это представители президента Финляндии.
Сам Трамп заявлял, что Болтон включил в свою книгу секретную информацию. Минюст США через суд потребовал приостановить публикацию мемуаров для проверки содержания книги на секретность.