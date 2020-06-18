"Конец света наступит на следующей неделе"

Интернет-пользователи решили перенести конец света, так и не состоявшийся 21 декабря 2012 года, на 21 июня 2020-го. Об этом рассказал портал Al-Ain.

По версии пользователей, именно 21 июня 2020 года заканчивается календарь майя, что означает «начало конца». Согласно новой теории, в 2012 году мир не перестал существовать, так как дата была выбрана неправильно из-за неучтенного перехода от юлианского календаря к григорианскому.

Сторонник этой теории Паоло Тагалогин заявил, что из-за перехода терялись 11 дней каждый год.

«По юлианскому календарю, мы технически находимся в 2012 году. Количество потерянных дней из-за перехода на григорианский календарь составляет 11 в год. За 268 лет по григорианскому календарю (1752-2020) - 2948 дней. 2948 дней / 365 дней (в год) = 8 лет», - написал Тагалогин.

По его мнению, конец света переносится на 21 июня. Al-Ain отмечает, что эта теория стала широкой обсуждаемой в Twitter. Администрация соцсети удалила серию твитов, посвященных новой версии конца света, из-за возросшей активности сторонников теорий заговора.

Как писал «Рамблер», ранее таблоид Daily Star сообщил о предсказании конца света, сделанном английским ученым Исааком Ньютоном