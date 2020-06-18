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США заявляют о "сомнениях" России в поддержке Асада в Сирии

Газета.Ruиещё 2
23 минуты назад
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США получают сигналы о готовности России к переговорам об урегулировании ситуации в Сирии, заявил американский специальный представитель по Сирии Джеймс Джеффри в ходе брифинга.
"Мы видим некоторые сигналы о том, что у них есть некоторые сомнения относительно того, куда они идут с Асадом", – отметил Джеффри.
При этом чиновник Госдепартамента подчеркнул, что данные сигналы являются "скромными" и исходят из "неофициальных, но авторитетных источников". По словам спецпредставителя, Россия таким образом демонстрирует возрастающую заинтересованность к изучению шагов по урегулированию кризиса в Сирии.
Ранее США сообщили о введении новых санкций против Сирии для "экономического и политического давления" на президента страны Башара Асада. Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал данные санкции "абсолютно незаконными и нелигитимными" и заверил в намерении России продолжить оказание помощи Сирии и ее народу.
Комментарии
В мире,Политика,Армия,Видео,Санкции,Война в Сирии ,Башар Асад,Михаил Богданов,МИД,Госдеп США,Россия,Сирийская Арабская Республика,Соединенные Штаты
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