США получают сигналы о готовности России к переговорам об урегулировании ситуации в Сирии, заявил американский специальный представитель по Сирии Джеймс Джеффри в ходе брифинга.
"Мы видим некоторые сигналы о том, что у них есть некоторые сомнения относительно того, куда они идут с Асадом", – отметил Джеффри.
При этом чиновник Госдепартамента подчеркнул, что данные сигналы являются "скромными" и исходят из "неофициальных, но авторитетных источников". По словам спецпредставителя, Россия таким образом демонстрирует возрастающую заинтересованность к изучению шагов по урегулированию кризиса в Сирии.
Ранее США сообщили о введении новых санкций против Сирии для "экономического и политического давления" на президента страны Башара Асада. Замглавы МИД РоссииМихаил Богданов назвал данные санкции "абсолютно незаконными и нелигитимными" и заверил в намерении России продолжить оказание помощи Сирии и ее народу.