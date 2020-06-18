Посол Польши РФ уходит в отставку. Официальная причина — завершение четырехлетнего срока службы. В Москве посол должен был заняться возвращением обломков польского «Туполева» , но дело не продвинулось. Кроме того российско-польские отношения серьезно обострились. Читатели уверены, что отсутствие успехов не связано с квалификацией посла.

Сильвестер Рушкевич (Sylwester Ruszkiewicz)

Как удалось выяснить порталу «Виртуальна Польска», президент Анджей Дуда (Andrzej Duda) подписал указ об освобождении от обязанностей посла Польской Республики в Москве Влодзимежа Марчиняка (Włodzimierz Marciniak). Официально свою работу он завершит 31 июля.

Указ президента от 14 мая, снабженный также подписью премьера Матеуша Моравецкого (Mateusz Morawiecki), опубликован в правительственном вестнике «Польский монитор». Назначение и снятие с должности послов — это конституционная прерогатива президента. Марчиняк будет оставаться на своем посту до конца июля.

Отставка посла. Официально: заканчивается срок его полномочий

Как сообщают сотрудники президента, причина освобождения посла от обязанностей связана с тем, что подходит к концу четырехлетний срок его полномочий.

«Обычно послы назначаются на четыре года. За несколько месяцев до прекращения срока их полномочий вначале отправляется сообщение, что миссия подходит к концу, а потом производятся формальные действия, связанные с отъездом. Большинство послов уступают место своим преемникам летом. Делается это в том числе для того, чтобы дети польских дипломатов могли завершить учебный год там, где они его начали», — объясняет нашему порталу сотрудник канцелярии президента.

МИД высказывается в сходном ключе.

«Сообщаем, что чрезвычайных и полномочных послов освобождает от обязанностей президент по представлению министра иностранных дел, которое одобряет премьер-министр. Решение об освобождении господина посла от обязанностей было принято в связи с окончанием стандартного срока продолжительности миссии в заграничных дипломатических представительствах, который составляет четыре года. Фамилия нового кандидата в интересах процесса назначения будет объявлена в ходе слушания Комиссией иностранных дел Сейма», — сообщает пресс-служба МИД.

«В 2016 году Марчиняк входил в группу кандидатов, предложенных Ващиковским. Это были ученые, не связанные с МИД. Будущего посла рекомендовали министру как эксперта по России и признанного специалиста по российской тематике, который занимается ей почти 30 лет. Он собирался заняться решением дела с возвращением в Польшу обломков Ту-154», — говорит наш собеседник из дипломатических кругов.

Марчиняк вошел в число полутора десятков новых послов, которых партия «Право и справедливость» решила, придя к власти, в ускоренном темпе отправить в дипломатические представительства. Задачу провести чистку в посольствах доверили Ващиковскому, который возглавлял внешнеполитическое ведомство. Процесс смены кадров шел, однако, слишком медленно, что вызвало недовольство Ярослава Качиньского, который даже пригрозил Ващиковскому отставкой. Тот оправдывался тем, что «Право и справедливость» не располагала собственными дипломатическими кадрами, а известные эксперты по международной политике или ученые отказывались сотрудничать с властями.

После ухода Ващиковского его ближайших соратников и людей из его окружения начали лишать постов и привилегий. 30 июня от обязанностей посла в Праге освободят Барбару Чвёро (Barbara Ćwioro), приехавшую в чешскую столицу в сентябре 2018 года. Она проходила стажировку в посольстве Польши в Тегеране, где служил послом Ващиковский, а в 2005-2008 годах, когда он стал заместителем министра иностранных дел, работала его ассистенткой. Официально Чвёро покидает свой пост из-за подозрений в том, что она оказывала на своих сотрудников психологическое давление. Идет дисциплинарное разбирательство, министерство направило запрос в прокуратуру . Мы попросили Витольда Ващиковского прокомментировать отставку Марчиняка и Чвёро, но получили лишь краткий ответ: «Обращайтесь по этому вопросу в МИД».

Обломки Ту-154 вернуть не удалось

Покидающий свой пост Влодзимеж Марчиняк по образованию политолог, советолог и специалист по России. Он руководил кафедрой международных отношений в краковской Академии имени святителя Игнатия, преподавал в Институте востоковедения Варшавского университета, заведовал кафедрой Сравнительных исследований стран постсоветского пространства в Институте политологии Польской академии наук . Ученую степень доктора наук он получил на основании исследования под названием «Разграбленная империя: крах Советского Союза и появление Российской Федерации». Также Марчиняк входил в состав Польско-российской группы по сложным вопросам и Национального совета по развитию, созданного президентом Лехом Качиньским (Lech Kaczyński).

Приступая к исполнению обязанностей посла, Марчиняк включал в число своих первоочередных задач возвращение Польше «Туполева», который разбился под Смоленском. Те, кто отправлял нового посла в Москву, рассчитывали, что его попытки увенчаются успехом, однако, ничего не вышло.

«Катастрофа произошла в 2010 году, самолет должны были вернуть уже давно, тем более что это пообещал сделать президент Медведев во время своего визита в нашу страну в декабре того же года. Для затягивания процесса нет никаких причин», — утверждал Марчиняк в интервью порталу "«Ньюс ру ком».

За несколько дней до подписания решения об освобождении посла от обязанностей российско-польские отношения обострились. В Твери со здания бывшего управления НКВД сняли мемориальные доски, посвященные жертвам катынского преступления. Марчиняк подверг такой шаг критике, а историки из российского общества «Мемориал» и польского Института национальной памяти опубликовали совместное письмо, осуждая демонтаж.

14 мая появилось открытое письмо, подписанное 69 представителями российского научного сообщества. В нем они называют произошедшее попыткой «предать забвению преступления сталинского режима и создать новую версию нашей истории, в которой для них нет места». Ученые считают, что доски следует вернуть, а «виновные в этом преступлении против национальной исторической памяти» должны понести наказание. Россияне закрасили следы, оставшиеся от досок, белой краской.

Посол и канцелярия президента молчат

Мы хотели поговорить непосредственно с послом, но в дипломатическом представительстве Польши в Москве нам сообщили, что его нет на месте. Мы также направили вопросы в секретариат посольства.

«Господина посла нет и сегодня не будет. Мы получили вопросы, подготовкой ответов займется человек, который отвечает за контакты с прессой», — ответили нам.