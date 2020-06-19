Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Имущество Бабарико арестовали в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 16 57 минут назад
В Белоруссии арестовали имущество претендента на пост главы государства, бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарика и его сына Эдуарда, сообщили в комитете госконтроля (КГК) страны.
«Мы подтверждаем эту информацию, департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля был наложен арест на их имущество», — пояснил РИА «Новости» представитель КГК.
В четверг в доме экс-главы «Белгазпромбанка» прошел обыск, сам Бабарико был задержан за якобы имевшую место попытку воздействия на свидетелей и сокрытие улик преступления. Сына Бабарико также отправили в СИЗО.
У Бабарико осталась техническая возможность стать официальным кандидатом в президенты. Адвокаты Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру страны на недопуск адвокатов к своему подзащитному.
Москва пока не прокомментировала процесс против бывшего руководителя белорусской «дочки» Газпрома, отметив, что предвыборная ситуация — внутреннее дело Белоруссии. Зато Минск почти в открытую обвиняет Бабарико в лоббировании интересов России и обсуждает сотрудничество с западными дипломатами по «делу Белгазпромбанка».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Турецкая газета «поженила» Владимира Зеленского с Верой Брежневой Турецкая газета «поженила» Владимира Зеленского с Верой Брежневой С долларов пора убрать портреты рабовладельцев С долларов пора убрать портреты рабовладельцев Чеченцам запретили проведение митинга в Париже после беспорядков в Дижоне Чеченцам запретили проведение митинга в Париже после беспорядков в Дижоне
Комментарии 3
В мире , Видео , Европа , Газпром , ФСИН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
01:03
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение