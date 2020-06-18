День отмены рабства стал выходным в Нью-Йорке

По словам Куомо, служащие, которые не обязаны находиться на посту, 19 июня 2020-го и всех последующих годов «могут не работать, но получать полный оклад без каких-либо штрафов». Оставшиеся работники госучреждений получат дополнительный день к отпуску, пишет ТАСС.