День отмены рабства стал выходным в Нью-Йорке

По словам Куомо, служащие, которые не обязаны находиться на посту, 19 июня 2020-го и всех последующих годов «могут не работать, но получать полный оклад без каких-либо штрафов». Оставшиеся работники госучреждений получат дополнительный день к отпуску, пишет ТАСС.
Как писал NEWS.ru, с конца мая в американских городах продолжаются массовые акции против расизма и полицейского насилия, вызванные убийством при задержании темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, которого заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Многие города пережили массовые беспорядки и погромы.