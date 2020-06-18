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День отмены рабства стал выходным в Нью-Йорке

News.ruиещё 3
42 минуты назад
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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил 19 июня выходным для госслужащих. В этот день в 1865 году последний американский штат — конфедеративный Техас — освободил чернокожих рабов.
День отмены рабства стал выходным в Нью-Йорке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По словам Куомо, служащие, которые не обязаны находиться на посту, 19 июня 2020-го и всех последующих годов «могут не работать, но получать полный оклад без каких-либо штрафов». Оставшиеся работники госучреждений получат дополнительный день к отпуску, пишет ТАСС.
Мичиганский губернатор Гретчен Уитмер также объявила День освобождения праздником.
Рабство в Соединённых Штатах оказалось вне закона с 1 января 1863 года, когда президент Авраам Линкольн подписал прокламацию об освобождении рабов. Документ начал действовать на всей территории США только после победы северян в Гражданской войне в 1865-м.
Как писал NEWS.ru, с конца мая в американских городах продолжаются массовые акции против расизма и полицейского насилия, вызванные убийством при задержании темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, которого заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Многие города пережили массовые беспорядки и погромы.
Президент Дональд Трамп анонсировал реформу полиции в ответ на требования протестующих.
Комментарии
В мире,США,Эндрю Куомо,Авраам Линкольн,Дональд Трамп,ИТАР-ТАСС,Нью-Йорк
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