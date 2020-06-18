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Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем 

News.ru и ещё 13 1 час назад
Трамп пригрозил полностью разорвать отношения с Китаем
Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал об отношениях Вашингтона и Пекина. По его словам, США могут полностью порвать с КНР.
Он отметил, что мог недостаточно ясно объяснить это на встрече в комитете сената по международным отношениям. Такое заявление политик сделал в Twitter.
"Возможно, я не до конца прояснил, но у США в политике, конечно, остаётся вариант при различных условиях полностью порвать с Китаем. Спасибо!" — написал глава государства.
Накануне член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи на Гавайях подтвердил выполнение Пекином своих обязательств по первой фазе торговой сделки.
Ранее ведущий экономист Центра международных экономических связей Китая Чэнь Вэньлин заявила, что из-за пандемии коронавируса Китай вряд ли сможет выполнить обязательства по первой фазе торговой сделки с Соединёнными Штатами. Тем не менее, по её словам, в КНР не перестают прилагать усилия, чтобы обеспечить реализацию договорённостей, заключённых с Белым домом.
Она напомнила о том, что Госсовет КНР объявил в первом квартале о снятии части ограничений на продукцию из США. Однако Вашингтон, по её словам, не отменил большинство пошлин на товары из Китая.
Первая часть торгового соглашения обяжет Китай закупить товары из США на сумму около $200 млрд По данным осведомлённых источников, документ подразумевает покупку американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, сельхозпродукции — на $40 млрд Ещё $35–45 млрд КНР должна потратить на услуги, писал NEWS.ru.
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Комментарии 7
В мире , Азия , Конфликты , США , Ян Цзечи , Дональд Трамп , Госсовет КНР
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