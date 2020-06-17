«Это большой шаг»: Трамп реформирует полицию

Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции на фоне массовых протестов против полицейского насилия и расизма. Президент США запретил применение правоохранителями удушающих приемов при задержании — кроме тех случаев, когда жизнь полицейского находится в опасности. Кроме того, Трамп поручил сделать доступной биографию полицейского при его приеме на работу, а также выделить гранты на обучение полицейских. Однако указ президента, по большому счету, не повлияет на ситуацию в стране, считают эксперты.

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16 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции , предполагающий введение более строгих правил применения силы сотрудниками правоохранительных органов. Церемония подписания документа проходила в Розовом саду Белого дома.

«Это большой шаг, который раньше не предпринимался», — сказал Трамп.

Инициатива предполагает запрет на применение удушающих приемов полицейскими, кроме тех случаев, когда их жизни грозит опасность. Кроме того, в указе Трампа говорится о совместной работе полицейских с работниками социальной сферы в делах, не связанных с насилием. Речь идет, например, о случаях употребления наркотиков, бездомных и людях с психическим расстройством. Такими действиями президент надеется обеспечить взаимодействие между полицией и гражданами страны.

«Нам надо сближать правоохранительные органы и общество, а не отдалять их друг от друга», — подчеркнул он.

Также в указе президента подразумевается рассмотрение местными властями заявлений о применении силы полицейскими.

Помимо этого, Трамп намерен выделить средства на подготовку сотрудников правоохранительных органов. Полицейские будут обучаться мирным способам разрешения конфликтов.

Кроме того, глава Белого дома предлагает внести изменения в структуру органов таким образом, чтобы при приеме на работу в полицию проводилась полная проверка биографии кандидатов. Так, президент распорядился создать национальную базу, содержащую сведения о полицейских, нарушениях, допущенных ими, в том числе информацию о чрезмерном применении силы.

Дональд Трамп заверил, что открыт для дальнейшей работы в этом направлении и готов к сотрудничеству с конгрессом США.

«Я привержен не только нынешним шагам, но и работе с конгрессом над дополнительными мерами. Конгресс уже начал [разрабатывать меры по реформированию полиции]. Законопроекты будут выработаны в Сенате и, возможно, в Палате представителей. Будем надеяться, они придут к согласию и подготовят решение, которое будет еще более масштабным, чем подписываемый сегодня [указ]», — заявил американский лидер.

Вместе с тем он также отметил, что выступает против сокращения бюджетов правоохранительных органов и расформирования некоторых управлений полиции на местах. На этих мерах настаивают преимущественно члены Демократической партии США на фоне протестов по всей стране в связи с убийством афроамериканца полицейским.

«Я выступаю решительно против радикальных и опасных усилий, направленных на то, чтобы лишить финансирования наши управления полиции и расформировать их. Особенно сейчас, когда мы вышли на самые низкие за последние годы показатели преступности», — заявил Дональд Трамп.

Между тем американский лидер не стал отходить от своей линии, проводимой им на протяжении протестов Black Lives Matter («Жизни черных важны»), о необходимости восстановления порядка.

«Больше не будет мародерства и поджогов. И наказания пойманным будут очень суровыми. Насилие и разрушение допускаться не будут. Мы не можем дозволять этого, — подчеркнул Трамп. — Американцы хотят закона и порядка. Они требуют закона и порядка. Они могут этого не говорить. Они, возможно, об этом не говорят, но они этого хотят. Некоторые из них даже не знают, что они хотят этого. Но они хотят этого».

Действия Трампа вызвали критику представителей Демократической партии.

«К сожалению, этот исполнительный приказ не обеспечит всеобъемлющих значительных изменений и подотчетности в полицейских управлениях нашей страны, которых требуют американцы», — заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

Президент и главный исполнительный директор Коалиции лидеров по гражданским правам и правам человека в США Ванита Гупта считает, что указ главы США является всего лишь способом реабилитироваться в глазах американцев.

«Это исполнительное распоряжение является печальной попыткой сместить акцент с опасной риторики и политики, которую он ранее продвигал. Усилия по частичной реформе не приведут к трансформационным изменениям, необходимым для исцеления нашей страны и открытия новой эры общественной безопасности», — сказала она.

Демократы уже выдвинули свои предложения о реформе полиции. Представители партии в Конгрессе представили законопроект, создающий национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции. Также инициатива запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. Демократы предлагают повысить ответственность полицейских за случаи насилия и произвола по отношению к подозреваемым. Как и указ президента, их законопроект запрещает сотрудникам правоохранительных органов применять удушающие приемы.

Свою инициативу разработали и республиканцы. Сенатор Тим Скотт сегодня, как ожидается, представит законопроект об изменениях в работе полиции.

Юрий Рогулев Исполнительный указ президента действительно не может в должной степени повлиять на ситуацию в США, отмечает директор «Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта» при МГУ

«В подчинении Трампа никакой полиции нет. Правительство может вырабатывать только некоторые стандарты, относящиеся к полиции, а сама полиция Америки относится к ведению местных властей. Америка — это федеративное государство, и там вообще никакой федеральной полиции нет, которая бы подчинялась президенту. Он может только опосредованно на это дело влиять, а штаты должны будут на этой основе принимать свои законы и поправлять имеющиеся», — отмечает Юрий Рогулев.

Между тем собственные меры в этом направлении принимают и местные власти. Так, мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс пообещала изменить правила применения силы полицейскими, а также предложила, чтобы офицеры проходили постоянную подготовку по урегулированию конфликтных ситуаций.

Ее объявление было сделано после того, как полицейские Атланты убили 27-летнего афроамериканца возле ресторана быстрого питания. 12 июня сотрудники правоохранительных органов попросили спящего в своем автомобиле Райшарда Брукса перепарковать свою машину. В ходе разговора выяснилось, что Брукс употреблял спиртные напитки, после чего полицейские предприняли попытку арестовать его. Брукс выхватил электрошокер у полицейского и попытался применить его против сотрудника правоохранительных органов. Полицейские открыли огонь, трижды выстрелив в Брукса, в результате чего мужчина скончался.

В Нью-Йорке тем временем департамент полиции распускает подразделение по борьбе с преступностью, причастное к смерти 43-летнего афроамериканца Эрика Гарнера в 2014 году. Гарнер незаконно торговал на улице сигаретами поштучно, в связи с чем четверо полицейских попытались задержать его. Однако мужчина не давал надеть на себя наручники.

На видеозаписи инцидента видно, как полицейский сзади обхватил шею Горнера и повалил его на тротуар, где тот в течение нескольких минут скончался. На записи слышно, как Гарнер несколько раз внятно говорит: «Я не могу дышать!» Тогда было принято решение не возбуждать дело против сотрудника, применившего удушающий прием против Гарнера, что вызвало протесты в Нью-Йорке.

Генеральный прокурор Нью-Джерси приказал полиции начать разглашение имен офицеров, которые совершают серьезные дисциплинарные нарушения. В Чикаго группа активистов рассмотрит политику департамента полиции о случаях применения силы.

Меры, разрабатываемые местными властями, действительно гораздо важнее указа президента, отмечает Юрий Рогулев. Действия Трампа же, по большому счету, воспринимаются как политический жест. Глава Белого дома столкнулся с критикой не только внутри страны, но и за ее пределами из-за того, что он угрожал ввести войска Национальной гвардии США для подавления протестов. Из-за этого многие критики Трампа воспринимали его шаги как меры по усугублению насилия и раскола в обществе.