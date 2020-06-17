В Пекине заявили о большом риске второй волны коронавируса 

Риск, что новая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в Пекине распространится, велик. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила заместитель главы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.

13 июня, как сообщал «Рамблер», на рынке «Синьфади» в Пекине, крупнейшем оптовом рынке в городе, был выявлен коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19.

По этой причине «Синьфади» был закрыт. Также в Пекине были закрыты бассейны и культурно-развлекательные учреждения, запрещены спортивные соревнования и мероприятия с участием более 100 человек, а школы были переведены на дистанционное обучение.

Сегодня Пан Синхо провела пресс-конференцию. В ходе нее она заявила, что эпидемия коронавирусной инфекции в Пекине сейчас находится в стадии роста.

Также заместитель главы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина заявила, что риск распространения эпидемии велик, а сложность контроля над ситуацией усугубляется тем, что «Синьфади» имеет большие торговые площади и поток грузов и много работников.