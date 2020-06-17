Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пекине заявили о большом риске второй волны коронавируса 

Артём Кульша и ещё 4 1 час назад
В Пекине заявили о большом риске второй волны коронавируса
Фото: ТАСС
Риск, что новая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в Пекине распространится, велик. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила заместитель главы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.
13 июня, как сообщал «Рамблер», на рынке «Синьфади» в Пекине, крупнейшем оптовом рынке в городе, был выявлен коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19.
По этой причине «Синьфади» был закрыт. Также в Пекине были закрыты бассейны и культурно-развлекательные учреждения, запрещены спортивные соревнования и мероприятия с участием более 100 человек, а школы были переведены на дистанционное обучение.
Сегодня Пан Синхо провела пресс-конференцию. В ходе нее она заявила, что эпидемия коронавирусной инфекции в Пекине сейчас находится в стадии роста.
Также заместитель главы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина заявила, что риск распространения эпидемии велик, а сложность контроля над ситуацией усугубляется тем, что «Синьфади» имеет большие торговые площади и поток грузов и много работников.
Видео дня. Виктория Боня назвала россиян алкашами и нищебродами
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко принял решение по параду Победы в Москве
Лукашенко принял решение по параду Победы в Москве
Россияне прокомментировали отказ Белоруссии от российского газа
Россияне прокомментировали отказ Белоруссии от российского газа
Плещущийся у берега в Крыму дельфин подружился с псом и…
Плещущийся у берега в Крыму дельфин подружился с псом и…
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
«Неуклюжая и прыщавая»: Оганезов «проехался» по Боне
«Неуклюжая и прыщавая»: Оганезов «проехался» по Боне
Видео
Опубликовано видео драки из-за собаки в магазине
00:57
Опубликовано видео драки из-за собаки в магазине
Россиянин отбился велосипедом от медведя и попал на видео
00:59
Россиянин отбился велосипедом от медведя и попал на видео
Плещущийся у берега в Крыму дельфин подружился с псом и попал на видео
01:20
Плещущийся у берега в Крыму дельфин подружился с псом и попал на видео
Дикий кабан выпросил у россиян яблоки и попал на видео
00:58
Дикий кабан выпросил у россиян яблоки и попал на видео
Опубликовано видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба
00:33
Опубликовано видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба
Происшествия
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
00:26
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
00:32
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
В мире Происшествия
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
00:46
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
Происшествия
Семья Захарова снова передумала насчет денег Ефремова
01:41
Семья Захарова снова передумала насчет денег Ефремова
Общество
Ефремова увезли на допрос
01:15
Ефремова увезли на допрос
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение