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«Встречный ядерный взрыв»: чем закончится удар США по РФ 

Артём Кульша 36 минут назад
«Встречный ядерный взрыв»: удар США по РФ
Фото: ТАСС
Россия может остановить ракетный налет США на Москву с помощью встречного воздушного ядерного взрыва. Об этом военный обозреватель Дмитрий Литовкин заявил ТАСС.
В США, как сообщал «Рамблер», действует концепция «Быстрого глобального удара». Она подразумевает нанесение ударов дозвуковыми крылатыми ракетами и гиперзвуковыми аппаратами по любому региону мира в течение нескольких часов, в том числе нанесение удара шестью тысячами ракет типа «Томагавк» (Tomahawk).
«И чем же мы ответим?» — задался вопросом Литовкин.
Он сам же на него и ответил — налет США способна остановить система противоракетной обороны (ПРО) Москвы А-135. Она была создана в Советском Союзе, а в России — модернизирована.
Также модернизации были подвергнуты и противоракеты.
Обозреватель выразил уверенность, что американский налет на столицу России может быть остановлен с помощью встречного воздушного ядерного взрыва.
«Понятно, что со всеми вытекающими последствиями. Все, что не сгорит над столицей и областью в плазме взрыва, упадет на землю», — добавил он.
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В мире , Армия , Войска , Дмитрий Литовкин , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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