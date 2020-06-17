«Встречный ядерный взрыв»: удар США по РФ

В США, как сообщал «Рамблер», действует концепция «Быстрого глобального удара». Она подразумевает нанесение ударов дозвуковыми крылатыми ракетами и гиперзвуковыми аппаратами по любому региону мира в течение нескольких часов, в том числе нанесение удара шестью тысячами ракет типа «Томагавк» (Tomahawk).

«И чем же мы ответим?» — задался вопросом Литовкин.

Он сам же на него и ответил — налет США способна остановить система противоракетной обороны (ПРО) Москвы А-135. Она была создана в Советском Союзе, а в России — модернизирована.

Также модернизации были подвергнуты и противоракеты.

Обозреватель выразил уверенность, что американский налет на столицу России может быть остановлен с помощью встречного воздушного ядерного взрыва.