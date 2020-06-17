Белоруссии грозит «революция тапочек»

Британский корреспондент описывает ситуацию в Белоруссии как очень напряженную. В обществе накопилось огромное недовольство действиями Александра Лукашенко , пишет автор. Экономические неурядицы, неумелая борьба с covid-19 и усталость от власти заставили тысячи людей поддержать оппозиционных кандидатов.

Лукашенко властвует на протяжении десятилетий. Однако неумелая борьба с covid-19 создаст ему немало проблем на выборах.

Бывший банкир Виктор Бабарико стал символом недовольства элиты белорусским президентом Александром Лукашенко и 26 годами его правления самым авторитарным государством в Европе.

Бабарико прежде не занимался политикой, но в этом году решил баллотироваться в президенты, чтобы противостоять экономической интеграции с Россией и по причине «абсолютно безответственного» отношения к пандемии коронавируса. Лукашенко отказался вводить карантинные меры, заявив, что сдержать вирус можно водкой. А 9 мая он провел Парад Победы, в котором приняли участие тысячи военнослужащих и пожилые ветераны войны.

В Белоруссии в настоящее время 54 500 подтвержденных случаев covid-19. Это намного больше 29 700 инфицированных в соседней Польше , хотя в Белоруссии численность населения в четыре раза меньше.

«Правительство утратило связь с реальностью. Наглядным тому подтверждением стали меры борьбы с covid-19, — сказал Бабарико, давая интервью. — Они думают, что Белоруссия, которая жила тихо и смиренно последние 26 лет, будет жить так и дальше. Но той страны, которая существует в их воображении, уже нет».

Лукашенко занимает президентский пост с 1994 года, побеждая на тщательно срежиссированных выборах, которые дают ему большинство голосов в 80%. Теперь он готовится к шестому сроку, но на сей раз выборы могут стать настоящими. Организаторы предвыборных кампаний собрали сотни тысяч подписей в попытке зарегистрировать настоящих оппозиционных кандидатов.

Власти в ответ стали закручивать гайки. Одного кандидата уже обвинили в организации общественных беспорядков, а на прошлой неделе был проведен обыск в бывшем банке Бабарико. Оппоненты Лукашенко говорят, что его рейтинги популярности рухнули. «Я могу практически гарантировать вам, что уровень поддержки у Лукашенко ниже 50%, — сказал Бабарико. — Поэтому нынешние выборы уникальны».

Причин для недовольства немало. Это экономические неурядицы, неумелая борьба с covid-19, расширение критики в социальных сетях, все более уверенное в себе гражданское общество, а также усталость от власти, которая как будто исчерпала все свои идеи.

«Это превращается во взрывоопасную смесь, — говорит редактор минского издания «Наше мнение» Валерия Костюгова. Она отмечает, что из-за коронавируса кризис существенно обострился. «Сейчас центр внимания сместился на выборы, потому что люди надеются каким-то образом избавиться от Лукашенко и от его системы правления», — объясняет Костюгова.

Среди обычного набора кандидатов-марионеток, не представляющих особой угрозы для Лукашенко, появились реальные претенденты на его пост. Кандидаты от истэблишмента, такие как Бабарико и бывший посол в США Валерий Цепкало, указывают на то, что в рядах элиты появились трещины. Популярный ютьюбер Сергей Тихановский, у которого свыше 235 000 подписчиков, привлекает тысячи белорусов на мероприятия по сбору подписей за свою кампанию, которую он проводит под антикоррупционным лозунгом «Остановить таракана».

Многие сторонники Тихановского по его совету купили тапочки, которыми обычно давят тараканов. Некоторые СМИ назвали это «революцией тапочек».

Власти сурово ограничивают проведение социологических опросов, однако тысячи людей выстроились в длинные очереди, чтобы своими подписями поддержать оппозиционных кандидатов. Обозреватели называют это политическое явление беспрецедентным.

«Лукашенко умудрился вызвать недовольство и раздражение у множества социальных групп», — заявил минский политолог Артем Шрайбман, отметив при этом, что широкая народная поддержка оппозиции помогла развенчать миф о популярности Лукашенко. «Это уличный протест, но это также процесс политизации среднего класса, который прежде никогда не занимался политикой», — добавил он.

Наверное, нет ничего удивительного в том, что первым арестовали Тихановского, привлекающего избирателей из глубинки и из рабочего класса, которые прежде поддерживали Лукашенко. В четверг ему предъявили обвинение в нарушении общественного порядка и в нападении на полицию во время митинга по сбору подписей в городе Гродно. Тихановскому грозит до трех лет лишения свободы. Наблюдатели отмечают, что его могут продержать за решеткой вплоть до выборов, назначенных на 9 августа.

«Когда он позвонил и сказал, что намерен баллотироваться… я помню, как ответил ему: «Сергей, ты знаешь, чем обычно заканчиваются президентские кампании? Тюрьмой"», — сказал блогер и активист Александр Кабанов, ставший пресс-секретарем штаба Тихановского.

«Тихановский уличный политик, и он никогда этого особо не скрывал. Вот почему за ним пришли в первую очередь. Потому что для них опаснее всего, если люди выйдут на улицы».

Жена Тихановского Светлана говорит, что она сама попытается зарегистрироваться в качестве кандидата, но на этой неделе ей пришлось отменить несколько мероприятий из-за того, что ее беспокоят провокации, о чем она сообщила в своем видеообращении.

Похоже, Лукашенко готовится к еще более суровым репрессиям. В тот же день следователи провели обыск в бывшем банке Бабарико «Белгазпромбанк» и в ряде связанных с ним компаний.

«Это затронуло клиентов. Это затронуло моих друзей, — сказал Бабарико. — Это масштабные политические преследования».

В пятницу заблокировали популярную платформу коллективного финансирования MolaMola, соучредителем которой является сын Бабарико. Эта платформа сыграла большую роль в сборе средств для врачей и для борьбы с коронавирусом, а действия против нее можно расценить как попытку остановить важную платформу гражданской активности.

Лукашенко объявил, что в Белоруссии не будет никаких революций, и что кампании неожиданных выскочек финансируют российские олигархи. Это завуалированное указание на бывшего работодателя Бабарико. «Белгазпромбанк» — это местное подразделение российского «Газпромбанка»

«Я все вижу. Главное — не беспокоиться», — сказал на прошлой неделе своему главе избирательной кампании белорусский президент. «В нашей стране переворота не будет. И Майдана тоже не будет», — добавил Лукашенко, имея в виду революцию 2014 года на Украине.

Как говорят аналитики, Лукашенко пытается нормализовать отношения с Западом, особенно в условиях роста напряженности с Россией, которая давит на Минск, принуждая его к созданию «единого государства». Из-за этого белорусский лидер может ослабить репрессии, но для него превыше всего неизменно будет его собственное политическое выживание.

Бабарико избегает призывов к протестам, однако говорит, что они могут начаться, «если люди почувствуют себя обманутыми, как это было в Чехословакии и Румынии».