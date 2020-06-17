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Кварталы «без полиции» в США попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В американском Сиэтле (штат Вашингтон) протестующие организовали так называемую "Автономную зону Капитолийского холма", к которой забаррикадированы все подъезды. На территории этой зоны, в которую входят 6 кварталов города, нет ни одного полицейского. Демонстранты просто не пускают представителей власти на эту территорию. Один из корреспондентов RT постарался узнать, чего этим добиваются представители коалиции. На здании отделения полиции, которое полицейские покинули во время беспорядков, митингующие устроили стену памяти афроамериканцам, погибшим от рук представителей закона с начала 2020-го года. Люди обустраиваются в этом районе, разбивают палатки прямо на улице и так живут.
В мире , Видео , Сиэтл , США
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