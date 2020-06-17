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Кличко не смог произнести двух слов и высмеял себя за это 

News.ru 31 минуту назад
Мэр Киева Виталий Кличко вновь оконфузился на публике, не справившись с произношением отдельных букв, из-за чего слова приняли совсем другой контекст. Так. в прямом эфире боксёр не смог правильно произнести слово «писля», что переводится как «после».
Вместо этого киевский градоначальник ляпнул нечто настолько несуразное, что насмешил даже сурдопереводчицу. На этом дело не кончилось — после первого ляпа Кличко допустил второй промах. Он не смог выговорить слово «сенсационных».
Чтобы исправить положение дел, спортсмен выступил с шуточным заявлением в Instagram. В видеоролике мэр перечисляет степени сенсаций, будучи пи этом в футболке со своим изображением и ироничной надписью.
Сенсации бывают разные — от маленьких и неинтересных до сенсационных! — подписал «оправдательный» пост Кличко.
Чемпион мира по боксу не первый раз попадает в подобные истории. Ему принадлежит знаменитая фраза о двух заместителях, «четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров».
Он же запустил в народ фразу о завтрашнем дне, которая уже стала мемом. Дословно фраза звучала так: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко присоединился к челленджу, призывавшему соблюдать гигиену во время пандемии коронавируса. Политик показал, как правильно мыть руки, при этом сделал это в боксёрских перчатках.
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В мире , Видео , Виталий Кличко , Киев
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