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В США не сообщат заранее, введут ли санкции против России в случае продажи оружия Ирану 

ТАСС 45 минут назад
США пообещали России «внезапные» санкции
Фото: Reuters
Вашингтон не намерен заранее разъяснять, станут ли Соединенные Штаты вводить санкции против России и Китая в случае продажи ими вооружений Ирану после окончания действия соответствующего эмбарго. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук во время выступления по видеосвязи перед специалистами американского Совета по международным отношениям.
"Мы очень надеемся, что сможем продлить оружейное эмбарго", — сказал Хук.
"Россия и Китай публично заявляли, что не поддерживают это. Думаю, они бы хотели продавать оружие Ирану. Я не понимаю, как это соответствует их интересам, если они тоже хотят, чтобы на Ближнем Востоке была более спокойная и стабильная обстановка", — добавил он.
На вопрос, введут ли США рестрикции в отношении РФ и Китая, если эти страны начнут продавать оружие Ирану после истечения действия эмбарго, Хук ответил, что США "не анонсируют санкции".
"Это стало бы заблаговременным уведомлением для тех, чьи действия мы пытаемся ограничить", — добавил он.
Хук ответил утвердительно на вопрос, поддерживают ли США диалог с РФ и Китаем по вопросам, касающимся оружейного эмбарго против Ирана.
В мае постоянное представительство США при ООН опубликовало заявление, в котором говорится о необходимости усилить санкционное давление Совета Безопасности ООН на Иран. В документе также идет речь о том, что США намерены добиваться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок которого истекает 18 октября 2020 года.
20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана. 8 мая 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.
В мае постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон не может требовать продления оружейного эмбарго в отношении Тегерана, так как более не является участником иранской ядерной сделки. Он также подчеркнул, что для пролонгации ограничений нет никаких причин: срок эмбарго должен истечь 18 октября, как это и предусмотрено резолюцией Совбеза.
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В мире , Брайан Хук , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН , Иран , Китай , США
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