США пообещали России «внезапные» санкции

"Мы очень надеемся, что сможем продлить оружейное эмбарго", — сказал Хук.

"Россия и Китай публично заявляли, что не поддерживают это. Думаю, они бы хотели продавать оружие Ирану. Я не понимаю, как это соответствует их интересам, если они тоже хотят, чтобы на Ближнем Востоке была более спокойная и стабильная обстановка", — добавил он.

На вопрос, введут ли США рестрикции в отношении РФ и Китая, если эти страны начнут продавать оружие Ирану после истечения действия эмбарго, Хук ответил, что США "не анонсируют санкции".

"Это стало бы заблаговременным уведомлением для тех, чьи действия мы пытаемся ограничить", — добавил он.

Хук ответил утвердительно на вопрос, поддерживают ли США диалог с РФ и Китаем по вопросам, касающимся оружейного эмбарго против Ирана.

В мае постоянное представительство США при ООН опубликовало заявление, в котором говорится о необходимости усилить санкционное давление Совета Безопасности ООН на Иран. В документе также идет речь о том, что США намерены добиваться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок которого истекает 18 октября 2020 года.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана. 8 мая 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.