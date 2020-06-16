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Индия заявила о гибели десятков солдат в пограничном конфликте с Китаем 

News.ru 8 минут назад
Дрались прутьями: раскрыты детали схватки Индии и Китая
Фото: Reuters
Индийская армия заявила о гибели 20 своих солдат при столкновении с китайскими военными на спорном участке границы в Западных Гималаях. Китайский МИД подтвердил «насильственную конфронтацию», умолчав о жертвах.
По заявлению Дели, обе стороны понесли потери. Официальный представитель индийского МИДа Анураг Шривастава возложил ответственность за гибель военнослужащих на Пекин.
Источник агентства Reuters в правительстве Индии заявил, что участники пограничного конфликта не сделали ни одного выстрела — индийские и китайские военные использовали камни и металлические прутья в качестве оружия. Драка продлилась несколько часов.
Они дрались железными прутьями, командир был тяжело ранен и упал, а когда это произошло, ещё больше солдат НОАК атаковали группу индийцев камнями, — цитирует Reuters своего собеседника.
Представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь на пресс-конференции в Пекине назвал индийскую сторону ответственной за пограничный конфликт. По его словам, индийские военные дважды нарушили границу и устроили провокацию, напав на китайских солдат.
По информации телеканала NDTV, войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе.
Как писал NEWS.ru, в июне парламент Непала постановил считать территорией страны три гималайских района, фактически контролируемых Индией. В Дели назвали решение соседей неприемлемым.
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Комментарии 1
В мире , МИД , Reuters , Дели , Индия , Китай
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