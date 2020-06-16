Грузия нашла повод для новых обвинений России

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«Мы имеем дело с криминальными провокационным действием, которое направлено на подрыв стабилизации в Грузии», — заявила она.

Президент отметила, что СГБ не позволила «реализовать деструктивные цели». Саломе Зурабишвили отметила, что «горда» СГБ Грузии.

В свою очередь, МИД Грузии заявил, что Служба государственной безопасности предотвратила «тягчайшее преступление» — как против отдельного лица, так и против всей страны.

«Следует выяснить, в чьи интересы входила международная дискредитация страны», — сказано в заявлении МИД.

Власти Грузии год назад осудили высказывания Габуния.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в Грузии был задержан выходец из Ингушетии Васамбег Боков, прибывший, предположительно, с Украины.