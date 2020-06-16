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Зурабишвили заявила о попытке России дестабилизировать ситуацию «покушением на Габунию» 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Грузия нашла повод для новых обвинений России
Фото: Reuters
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила благодарность СГБ за «высочайший профессионализм» в задержании россиянина, который якобы пытался совершить покушение на скандального тележурналиста Георгия Габунию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы имеем дело с криминальными провокационным действием, которое направлено на подрыв стабилизации в Грузии», — заявила она.
Президент отметила, что СГБ не позволила «реализовать деструктивные цели». Саломе Зурабишвили отметила, что «горда» СГБ Грузии.
В свою очередь, МИД Грузии заявил, что Служба государственной безопасности предотвратила «тягчайшее преступление» — как против отдельного лица, так и против всей страны.
«Следует выяснить, в чьи интересы входила международная дискредитация страны», — сказано в заявлении МИД.
Власти Грузии год назад осудили высказывания Габуния.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в Грузии был задержан выходец из Ингушетии Васамбег Боков, прибывший, предположительно, с Украины.
На телеканале «Мтавари архи» («Главный канал»), где сейчас работает Габуния, заявили, что целью было якобы устранение скандального тележурналиста, а стоять за этим, как утверждается, мог якобы глава Чечни Рамзан Кадыров. СГБ официально не подтвердило, что россиянин хотел убить именно тележурналиста.
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В мире , Саломе Зурабишвили , Рамзан Кадыров , Георгий Габуния , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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