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Зеленский подал в суд на художника за угрозы 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Зеленский подал в суд на художника
Фото: страница Владимира Зеленского в Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский подал в суд на художника Сергея Пояркова за угрозы в его адрес. Об этом говорится в материалах Шевченковского районного суда Киева, передают во вторник, 16 июня, «Українськi Новини».
Дело рассмотрят 30 июня.
Как отмечает издание, в конце прошлого года Поярков в телеэфире полчаса оскорблял Зеленского, называл его «маленьким зеленым чмом», а отца президента — тупым.
Осенью 2019-го было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством Зеленскому против экс-главы добровольческого подразделения Вооруженных сил Украины «Марусины медведи» Маруси Зверобой. У нее дома прошел обыск. В суде активистка пообещала «выесть Зеленскому мозг». Недавно Зверобой в социальных сетях пригрозила, что украинского лидера «подвесят за ноги», как это «сделали с царской семьей», и посоветовала ему как можно скорее уехать в Израиль.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Сергей Поярков , Киев
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