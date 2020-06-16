Зеленский подал в суд на художника

Дело рассмотрят 30 июня.

Как отмечает издание, в конце прошлого года Поярков в телеэфире полчаса оскорблял Зеленского, называл его «маленьким зеленым чмом», а отца президента — тупым.

Осенью 2019-го было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством Зеленскому против экс-главы добровольческого подразделения Вооруженных сил Украины «Марусины медведи» Маруси Зверобой. У нее дома прошел обыск. В суде активистка пообещала «выесть Зеленскому мозг». Недавно Зверобой в социальных сетях пригрозила, что украинского лидера «подвесят за ноги», как это «сделали с царской семьей», и посоветовала ему как можно скорее уехать в Израиль.