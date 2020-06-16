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Германия захотела продолжить расширение ЕС 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Германия во время своего председательства в Европейском союзе (ЕС) станет заниматься поддержкой присоединения балканских стран к ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Об этом он заявил после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.
«Мы согласны, что как ЕС мы должны продолжать политику расширения», — цитирует РИА «Новости» Мааса.
По его словам, Германия планирует обозначить рамки и организовать конференцию с Северной Македонией и Албанией.
Тем временем Чапутович заявил, что поддерживает приоритеты Германии в Евросоюзе.
Ранее Маас заявил, что намерение Вашингтона расширить санкции против «Северного потока — 2» не изменило позицию Берлина относительно реализации проекта.
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В мире , Видео , Европа , Яцек Чапутович , МИД , ЕС , РИА Новости , Германия
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