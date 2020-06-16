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Германия во время своего председательства в Европейском союзе (ЕС) станет заниматься поддержкой присоединения балканских стран к ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Об этом он заявил после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

«Мы согласны, что как ЕС мы должны продолжать политику расширения», — цитирует РИА «Новости» Мааса.

По его словам, Германия планирует обозначить рамки и организовать конференцию с Северной Македонией и Албанией.

Тем временем Чапутович заявил, что поддерживает приоритеты Германии в Евросоюзе.

Ранее Маас заявил, что намерение Вашингтона расширить санкции против «Северного потока — 2» не изменило позицию Берлина относительно реализации проекта.