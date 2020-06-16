Порошенко осиротел

В партии Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что его отец Алексей Иванович был «великим человеком труда, хлеборобом, общественным и политическим деятелем, героем Украины».

Алексей Порошенко в 2006-2010 годах был депутатом Винницкого областного совета от правоцентристской партии «Наша Украина», в 2010 году избрался в этот же областной совет от партии «Единство», в 2012-м участвовал участвовал в выборах в Верховную Раду

Звание героя Украины он получил в 2009 году за заслуги в развитии аграрно-промышленного комплекса и внедрение современных технологий в сельское хозяйство.

Как сообщал «Рамблер», за последнее время Порошенко-младший стал фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных на Украине. В конце мая было возбуждено дело о госизмене и злоупотреблении властью, 10 июня бывший президент стал подозреваемым по делу о «предоставлении незаконного приказа, побудил главу внешней разведки к превышению служебных полномочий».