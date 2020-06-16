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Умер отец Порошенко 

Мария Иванова 23 минуты назад
Порошенко осиротел
Фото: Reuters
Во вторник, 16 июня, на 85-м году жизни скончался отец экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «ЛIГАБiзнесIнформ».
В партии Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что его отец Алексей Иванович был «великим человеком труда, хлеборобом, общественным и политическим деятелем, героем Украины».
У отца Порошенко случился инсульт
Алексей Порошенко в 2006-2010 годах был депутатом Винницкого областного совета от правоцентристской партии «Наша Украина», в 2010 году избрался в этот же областной совет от партии «Единство», в 2012-м участвовал участвовал в выборах в Верховную Раду.
Звание героя Украины он получил в 2009 году за заслуги в развитии аграрно-промышленного комплекса и внедрение современных технологий в сельское хозяйство.
Как сообщал «Рамблер», за последнее время Порошенко-младший стал фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных на Украине. В конце мая было возбуждено дело о госизмене и злоупотреблении властью, 10 июня бывший президент стал подозреваемым по делу о «предоставлении незаконного приказа, побудил главу внешней разведки к превышению служебных полномочий».
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В мире , Украина , Алексей Порошенко , Петр Порошенко , Верховная Рада
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