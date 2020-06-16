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Эстония обеспокоилась планами США вывести войска из Германии 

Lenta.ru и ещё 2 57 минут назад
Эстония обеспокоена планами США вывести войска из Германии
Фото: Reuters
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что страна обеспокоена планами президента США Донадьда Трампа сократить американские войска в Германии. Об этом пишет ТАСС.
«Если говорить о политике в сфере безопасности, то наши оппоненты могут расценить это как неверный сигнал», — отметил министр.
По его словам, «для альянса эти войска здесь в Европе очень важны».
Ранее президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором Америка не станет выводить свои войска из Германии. По его словам, для этого Берлин должен выделять больше средств на оборону и не нарушать договоренности о военных бюджетах в рамках НАТО.
Трамп также сообщил, что планирует сократить численность американских военных на территории Германии до 25 тысяч человек. В настоящее время в ФРГ находятся 34,5 тысячи американских военных.
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В мире , Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Европа , Конфликты , Латинская Америка , Оружие , Политика , Прибалтика , США , Юри Луйк , Дональд Трамп , НАТО , ИТАР-ТАСС , Германия , Эстония
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