12 июня, как сообщал «Рамблер», в России отмечался государственный праздник День России. Его празднование прошло в том числе в Москве. Путин принял в нем участие, появившись на публике впервые за два месяца, проведенных в самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Американский телеканал Fox News посвятил этому событию сюжет. В комментариях к нему один из пользователей отметил спокойствие и улыбки на лицах участников мероприятия, счел это заслугой Путина и посетовал на то, что лидер США не таков, как он.

Другие комментаторы назвали президента России гением, лидером, победителем и настоящим мужчиной, который смеется последним.

Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило восемь миллионов человек. В России число заболевших превысило 537,2 тысячи человек, а в США — 2,1 миллиона человек.