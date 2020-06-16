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Американцы позавидовали россиянам из-за Путина 

Артём Кульша 6 минут назад
США позавидовали россиянам из-за Путина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Граждане США завидуют, что президент их страны Дональд Трамп не таков, как президент России Владимир Путин. Об этом сообщает News.ru.
12 июня, как сообщал «Рамблер», в России отмечался государственный праздник День России. Его празднование прошло в том числе в Москве. Путин принял в нем участие, появившись на публике впервые за два месяца, проведенных в самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Американский телеканал Fox News посвятил этому событию сюжет. В комментариях к нему один из пользователей отметил спокойствие и улыбки на лицах участников мероприятия, счел это заслугой Путина и посетовал на то, что лидер США не таков, как он.
Другие комментаторы назвали президента России гением, лидером, победителем и настоящим мужчиной, который смеется последним.
Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило восемь миллионов человек. В России число заболевших превысило 537,2 тысячи человек, а в США — 2,1 миллиона человек.
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В мире , Общество , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , Fox News
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