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Вице-мэр Праги заразился коронавирусом 

ТАСС и ещё 2 35 минут назад
Вице-мэр Праги заразился коронавирусом
Фото: ТАСС
Заместитель мэра Праги Петер Глубучек инфицирован коронавирусом нового типа и, согласно действующим в Чехии в период пандемии правилам, все муниципальное руководство столицы, находившееся в последние дни с ним в тесном контакте, должно отправиться в двухнедельный домашний карантин. Об этом информировал во вторник вечером сайт газеты Pravo.
"Вечером [во вторник] я получил позитивный результат анализа на коронавирус", — процитировало издание слова вице-мэра, курирующего вопросы безопасности в Праге.
Глубучек сказал, что в понедельник у него поднялась температура, поэтому во вторник он не вышел на работу и сдал анализ на коронавирус.
В понедельник состоялось заседание Городского совета Праги — высшего органа муниципального самоуправления, в работе которого задействованы руководители мэрии. Оно проходило за закрытыми дверями и продолжалось в течение семи часов. В одном помещении вместе с инфицированным Глубучеком все это время находились почти 40 муниципальных политиков, являющихся высокопоставленными чиновниками в мэрии.
Pravo прогнозирует, что пражские руководители, включая мэра, который также присутствовал на заседании Городского совета, будут вынуждены 14 дней пребывать в домашнем карантине. Требования Минздрава Чехии распространяются на всех жителей республики, входивших в контакт с инфицированными.
С 1 марта, когда чешские власти информировали о появлении коронавируса на национальной территории, число заразившихся в республике достигло 10 095, выздоровели 7 358 человек, зафиксирован 331 летальный исход. Наибольшее число инфицированных в период пандемии зарегистрировано в Праге — 2 340.
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Комментарии
В мире , Минздрав РФ , Прага , Чехия
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