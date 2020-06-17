Вице-мэр Праги заразился коронавирусом 

Заместитель мэра Праги Петер Глубучек инфицирован коронавирусом нового типа и, согласно действующим в Чехии в период пандемии правилам, все муниципальное руководство столицы, находившееся в последние дни с ним в тесном контакте, должно отправиться в двухнедельный домашний карантин. Об этом информировал во вторник вечером сайт газеты Pravo.

"Вечером [во вторник] я получил позитивный результат анализа на коронавирус", — процитировало издание слова вице-мэра, курирующего вопросы безопасности в Праге.

Глубучек сказал, что в понедельник у него поднялась температура, поэтому во вторник он не вышел на работу и сдал анализ на коронавирус.

В понедельник состоялось заседание Городского совета Праги — высшего органа муниципального самоуправления, в работе которого задействованы руководители мэрии. Оно проходило за закрытыми дверями и продолжалось в течение семи часов. В одном помещении вместе с инфицированным Глубучеком все это время находились почти 40 муниципальных политиков, являющихся высокопоставленными чиновниками в мэрии.

Pravo прогнозирует, что пражские руководители, включая мэра, который также присутствовал на заседании Городского совета, будут вынуждены 14 дней пребывать в домашнем карантине. Требования Минздрава Чехии распространяются на всех жителей республики, входивших в контакт с инфицированными.

С 1 марта, когда чешские власти информировали о появлении коронавируса на национальной территории, число заразившихся в республике достигло 10 095, выздоровели 7 358 человек, зафиксирован 331 летальный исход. Наибольшее число инфицированных в период пандемии зарегистрировано в Праге — 2 340.