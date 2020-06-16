«У Украины есть джокер для Кремля»

Крыму сложилась критическая ситуация с пресной водой

Реальных запасов на полуострове осталось на 2 месяца

На заводе «Титан» в Армянске и других химических предприятиях может возникнуть экологическая катастрофа

Для восстановления Северо-Крымского канала потребуются миллиарды долларов

В Крыму сложилась критическая ситуация с пресной водой. Реальных запасов на аннексированном полуострове осталось на два месяца. Предприятия химической промышленности в Армянске и Красноперекопске оказались на грани экологической катастрофы.

Кремль может решиться на военную эскалацию, чтобы получить контроль над Каховским водохранилищем и шлюзами в районе Таврийска Каховки . Но для Украины вопрос воды в Крым — джокер, который необходимо умело использовать. Об этом и многом другом в эфире ObozTV рассказал экс-глава Совета министров АРК Сергей Куницын

Обозреватель: Сейчас большинство экспертов говорят о том, что в Крыму будут проблемы с водой. Известно ли вам о том, что идет торг: мы (Москва) даем вам (Киеву) Донбасс, а вы воду в Крым?

Сергей Куницын: Нет, я о таком торге не знаю. У президента жесткая позиция, по крайней мере на сегодняшний день, о том, что воду в Крым на Донбасс менять никто не собирается. На самом деле ситуация с водой критическая, потому что сказки, которые там рассказывают, не соответствуют действительности.

— Что вы имеете в виду?

— О том, что пытаются перебросить воду из одних водохранилищ в другие, и о том, что «нам воды хватит». На самом деле не хватит. Водой себя может обеспечивать город Севастополь — там Чернореченское водохранилище на 65 миллионов кубометров. Но раз в 20 лет бывает засуха. В этом году не было ни снега, ни дождей, с Ай-Петри мало что туда прибыло. Я помню, как в 1995 году была засуха. Мы возили воду в город по 200 водовозок с двух флотов. С Межгорного водохранилища под Симферополем , которое питалось за счет Северо-Крымского канала, мы бросили резервный водовод длиной 73 километра, и это тогда спасло город.

— Грозит ли засуха этим летом?

— Насколько мне известно, запасов водохранилища не более половины от 65 миллионов. Это тоже серьезная ситуация. Но Севастополь, Ялта, Алушта за счет горных ручьев массива Ай-Петри, подземных вод еще как-то могут держаться. Однако Судак, Феодосия, Керчь, весь степной Крым без Северо-Крымского канала прожить не могут. За счет чего они жили все эти годы? Набурили десятки тысяч скважин. Доходило даже до того, что люди бурили левые скважины за 2 тысячи долларов.

Все рисоводческое хозяйство умерло. А Крым производил 50% риса Украины. Крымский республиканский рыбокомбинат в районе Красноперекопска, который выращивал 80 тонн рыбы, не работает, все озера осушены. За счет того, что канал существовал 50 с лишним лет и дренировал, в подземных горизонтах скопилась часть пресной воды. Плюс с Тайганского водохранилища под Белогорском они перебрасывали воду. Но на сегодняшний день они истощили свои ресурсы.

С Кубани они физически не могут подать воду. Я знаю, что такой проект разрабатывают, но представляете, что такое через Керчь-Еникальский канал бросить трубу диаметром 150 метров? Или, как в Сингапуре, потратить 100 миллиардов долларов на то, чтобы опреснять морскую воду.

Реальных запасов воды на 2 месяца. Даже если допустить, что они за счет каких-то перебросов из скважин могут напоить 2,5 миллиона жителей Крыма и Севастополя, то, во-первых, там в несколько раз возросла группировка российской армии. Во-вторых, туда приезжает много людей и оседают. В-третьих, промышленность вообще не сможет работать.

Вспомните, как пару лет назад на заводе «Титан» была экологическая катастрофа. За счет чего она произошла? Там существует кислотонакопитель, в который сбрасывают отходы от производства двуокиси титана. Днепровская вода всегда служила опреснителем, который разбавлял их до безопасной консистенции. Как я понимаю, из-за того, что воды нет уровень кислоты повысился и это чуть не привело к экологической катастрофе. Сильно пострадал Армянск и близлежащие села.

— Может ли повториться катастрофа сейчас?

— Я думаю, что все возможно. На самом деле тот же Армянск живет за счет пресной воды, которая подается по скважинам из Херсонской области. Я думаю, что на опасность экологической катастрофы стоит обратить очень серьезное внимание, потому что Красноперекопск и Армянск — это 45% промышленного производства всего Крыма. Там критическая ситуация с водоснабжением. Без Украины они не смогут решить эту проблему, потому что объективно такого объема воды не существует.

— За несколько лет Крым может полностью высохнуть?

— Керчь и Феодосия без днепровской воды сегодня задыхаются. А весь степной Крым — это еще и орошаемое земледелие. Там в 4 раза понизилась урожайность, уже пыльные бури и соленые озера. В том же Красноперекопске, где я был мэром, прямо за Северо-Крымским каналом было соленое озеро. Его уже нет. Но вся та соль осталась, она поднимается в воздух бурями, и у людей уже начинаются проблемы с легкими.

— Во сколько может обойтись восстановление Северо-Крымского канала?

— Невозможно завтра поднять шлюзы — и пошла вода. Это работа не одного дня и не одного месяца. Нужны колоссальные капиталовложения, чтобы привести его в работоспособное состояние. Нужны один-два миллиардов долларов. Там до ста ирригационных сооружений, 54 каскадных насосных станции, которые должны подавать этот огромный объем воды — миллиарды кубометров. Они же не работают уже 6 лет.

Я как экс-премьер-министр хочу сказать, что до того, как Крым был аннексирован, центральное правительство никогда не продавало воду полуострову. Боле того, из госбюджета ежегодно выделялось 100 миллионов гривен на электроэнергию для подачи воды, которая поступала бесплатно.

Поэтому, когда говорят, что бюджет Крыма может себя обеспечивать, хочу сказать, что Крым всегда был дотационным и остается таким на сегодняшний день, хоть все налоги там оставь. При Союзе там было много промышленности оборонного комплекса — она встала. Доходов от курортов никогда не было на миллиарды.