Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ООН убрала арабскую коалицию в Йемене из списка «убийц детей» 

Lenta.ru 44 минуты назад
ООН убрала арабскую коалицию в Йемене из списка «убийц детей»
Фото: KHALED ABDULLAH / Reuters
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил об исключении коалиции арабских стран в Йемене, возглавляемой Саудовской Аравией, из черного списка организаций, нарушающих права детей. Об этом сообщает Reuters.
Гутерреш в своем ежегодном отчете Совету безопасности отметил, что благодаря значительному сокращению числа убитых и покалеченных в результате нанесения авиаударов детей и имплементации мер, направленных на защиту несовершеннолетних, коалиция больше не числится в списке «убийц детей».
ООН ежегодно публикует доклад «Дети и вооруженные конфликты», в рамках этой инициативы организация также составляет черный список стран, нарушающих права детей. Коалиция арабских стран была занесена в него в 2016 году и с тех пор была одним из лидеров по числу убитых и покалеченных детей. Так, в 2019 году от ее действий пострадали 222 несовершеннолетних.
Ранее представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Чарли Яксли рассказал о том, что пандемия пневмонии COVID-19 в Йемене может привести к гуманитарной катастрофе. В ведомстве подчеркнули, что около 80 процентов населения Йемена зависят от гуманитарной помощи. Из-за этого кризис, связанный с распространением коронавируса, может ударить особенно сильно по этой стране.
В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
Последние новости
Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив Раскрыта личность стрелка с Ленинского проспекта Раскрыта личность стрелка с Ленинского проспекта
Комментарии
В мире , Мансур Хади , Антониу Гутерреш , ООН , Йемен , Саудовская Аравия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продюсер Костюшкина прокомментировал ситуацию с Собчак
Продюсер Костюшкина прокомментировал ситуацию с Собчак
«Почки сразу отказали»: Бабкина о коронавирусе
«Почки сразу отказали»: Бабкина о коронавирусе
Миру грозит новый опасный вирус
Миру грозит новый опасный вирус
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Суд не смог развести Джигана с Самойловой
Суд не смог развести Джигана с Самойловой
Видео
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
00:40
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
00:09
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
01:25
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
00:39
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
Происшествия
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
01:29
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
Происшествия
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
01:36
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
Происшествия Криминал
Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет
00:57
Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет
Общество
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
01:59
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение