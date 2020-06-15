ООН убрала арабскую коалицию в Йемене из списка «убийц детей» 

Гутерреш в своем ежегодном отчете Совету безопасности отметил, что благодаря значительному сокращению числа убитых и покалеченных в результате нанесения авиаударов детей и имплементации мер, направленных на защиту несовершеннолетних, коалиция больше не числится в списке «убийц детей».

ООН ежегодно публикует доклад «Дети и вооруженные конфликты», в рамках этой инициативы организация также составляет черный список стран, нарушающих права детей. Коалиция арабских стран была занесена в него в 2016 году и с тех пор была одним из лидеров по числу убитых и покалеченных детей. Так, в 2019 году от ее действий пострадали 222 несовершеннолетних.

Ранее представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Чарли Яксли рассказал о том, что пандемия пневмонии COVID-19 в Йемене может привести к гуманитарной катастрофе. В ведомстве подчеркнули, что около 80 процентов населения Йемена зависят от гуманитарной помощи. Из-за этого кризис, связанный с распространением коронавируса, может ударить особенно сильно по этой стране.