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Кличко перепутал украинские слова и оконфузился 

Lenta.ru и ещё 2 56 минут назад
Мэр Киева Виталий Кличко перепутал украинские слова и оконфузился во время брифинга по ситуации с коронавирусом в украинской столице. Об этом сообщает издание «ДС».
Вместо слова «после», звучащего по-украински как «писля», Кличко произнес «писька»: «У меня уже спрашивали писька… после некоторых сенсационных таких, знаете, публикаций в СМИ…».
После первой ошибки политик не смог выговорить слово «сенсационных». Сурдопереводчик в это время улыбнулась.
Это не первый ляп Кличко, который становится объектом внимания в интернете. К примеру, в эфире программы «Познер» политик заявил, что «если человек одел форму СС, то есть, он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя». Также киевский градоначальник, рассказывая о коммунальных проблемах столицы, призывал горожан готовиться к «земле». Кроме того, по СМИ разошелся странный ответ Кличко на вопрос, где находится его жена. Сперва мэр украинской столицы сказал, что супруга находится везде, потом уточнил, что «в Киеве, но улетела в Германию», а затем признался, что его жена «всегда находится там же, где и он».
Интернет-мемом стала фраза Кличко об умении смотреть в завтрашний день, которую он произнес в 2013 году в эфире программы «Шустер Live». Тогда политик сказал: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
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В мире , Видео , Украина , Виталий Кличко , Киев
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