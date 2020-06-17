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Американцы снесли памятник Колумбу, простоявший полтора века 

News.ru и ещё 3 41 минуту назад
Памятник Колумбу пострадал от рук американцев на волне протестов, борьбы с расизмом и общего сноса монументов в Сент-Луисе штата Миссури. Памятник простоял 140 лет как символ вклада иммигрантов в развитие региона.
Но теперь для многих американцев Колумб стал олицетворением «исторического пренебрежения коренными народами» и искоренения их общин, пояснила в Facebook администрация парка Тауэр-Гроув, где стоял монумент.
Для того чтобы обеспечить безопасную, инклюзивную и приятную атмосферу как для посетителей парка, так и для сотрудников, совет уполномоченных парка санкционировал демонтаж памятника Колумбу на этой неделе, — сказано в заявлении администрации.
Снести памятник Колумбу жители города требовали последние несколько лет, сообщает телеканал Fox 2. В последние недели на фоне протестов из-за гибели Джорджа Флойда лишились постаментов статуи не только Колумба в ряде американских городов, но и солдат и генералов времён Гражданской войны. Колумба левые активисты Америки и вовсе обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава администрации Барселоны Ада Колау выступила против сноса памятника Христофору Колумбу. Она предложила снабдить монумент табличкой с уточнениями. Колау заявила, что памятник Колумбу является иконой Барселоны, частью истории города.
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В мире , Видео , США , Ада Колау , Сент-Луис
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