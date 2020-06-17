Памятник Колумбу пострадал от рук американцев на волне протестов, борьбы с расизмом и общего сноса монументов в Сент-Луисе штата Миссури. Памятник простоял 140 лет как символ вклада иммигрантов в развитие региона.

Но теперь для многих американцев Колумб стал олицетворением «исторического пренебрежения коренными народами» и искоренения их общин, пояснила в Facebook администрация парка Тауэр-Гроув, где стоял монумент.

Для того чтобы обеспечить безопасную, инклюзивную и приятную атмосферу как для посетителей парка, так и для сотрудников, совет уполномоченных парка санкционировал демонтаж памятника Колумбу на этой неделе, — сказано в заявлении администрации.

Снести памятник Колумбу жители города требовали последние несколько лет, сообщает телеканал Fox 2. В последние недели на фоне протестов из-за гибели Джорджа Флойда лишились постаментов статуи не только Колумба в ряде американских городов, но и солдат и генералов времён Гражданской войны. Колумба левые активисты Америки и вовсе обвиняют в геноциде коренного населения Америки.