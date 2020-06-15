Депутат Рады: власти готовят срыв местных выборов

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что власти Украины якобы готовят срыв местных выборов, и призвал все парламентские партии объединиться и быть бдительными, чтобы "не допустить попытку государственного переворота в стране".
Ранее замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украины не будет переносить дату местных выборов, запланированных на 25 октября. При этом парламент планировал внести некоторые изменения в избирательный кодекс до их проведения.
"Обращаюсь к руководителям всех депутатских групп и фракций парламента, обращаюсь к народу Украины. "Оппозиционной платформе — За жизнь" стало совершенно точно известно, что в кабмине принято решение, и оно согласовано с Офисом президента, о срыве местных выборов, которые назначены на октябрь этого года", — заявил Рабинович во время заседания в Раде, трансляцию вел телеканал "Рада".
По словам депутата, "понимая, что местные выборы могут стать крахом для "зеленой власти" и ее идеи, они "задумали отменить выборы и назначить их проведение в марте 2021 года, пренебрегая конституцией".
"Планы власти сорвать проведение местных выборов — это, безусловно, является самым страшным преступлением против Конституции Украины. Поэтому все политические партии должны сплотиться для того, чтобы не допустить реализацию этого позорного плана "слуг народа", объединяться и быть бдительными, чтобы не допустить попытку государственного переворота в стране", — подытожил Рабинович.
Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале этого года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.