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У спикера парламента Казахстана выявлен коронавирус 

Газета.Ru и ещё 16 52 минуты назад
У спикера парламента Казахстана выявлен коронавирус
Фото: Reuters
У председателя Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлана Нигматулина была обнаружена новая коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.
Как стало известно, спикер Мажилиса 16 июня прошел очередной тест на COVID-19, который оказался положительным.
«При этом диагноз поставлен как бессимптомный. Придерживаясь утвержденного протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции. В данное время председатель Мажилиса продолжает работать дистанционно», — указано в сообщении.
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В мире , Торговый центр , Коронавирус , COVID-19 , Самоизоляция , Нурлан Нигматулин
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