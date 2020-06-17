У спикера парламента Казахстана выявлен коронавирус 

Все новости на карте

У председателя Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлана Нигматулина была обнаружена новая коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Как стало известно, спикер Мажилиса 16 июня прошел очередной тест на COVID-19, который оказался положительным.