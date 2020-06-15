Власти России не пригласили президента Франции Эммануэля Макрона посетить парад Победы в Москве. Об этом в пресс-службе Елисейского дворца сообщили РИА Новости.
В конце мая, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил, что парады по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах страны 24 июня.
«Господин Макрон не приедет в Москву (на парад. — Прим. ред.)», — сообщили сегодня в пресс-службе Елисейского дворца, объяснив это тем, что российские власти не направили президенту Франции приглашение сделать это.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не направлялось приглашение посетить парад Победы в Москве. Он объяснил это тем, что украинские власти ни не сигнализировали о желании разделить радость от этого праздника.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в параде по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве планируется участие примерно 14 тысяч человек, 225 единиц вооружения, военной и специальной техники и 75 воздушных судов, в том числе свыше 20 новых образцов военной техники.