Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрона не позвали на парад Победы 

Артём Кульша и ещё 4 15 минут назад
Власти России не пригласили президента Франции Эммануэля Макрона посетить парад Победы в Москве. Об этом в пресс-службе Елисейского дворца сообщили РИА Новости.
В конце мая, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил, что парады по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах страны 24 июня.
«Господин Макрон не приедет в Москву (на парад. — Прим. ред.)», — сообщили сегодня в пресс-службе Елисейского дворца, объяснив это тем, что российские власти не направили президенту Франции приглашение сделать это.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не направлялось приглашение посетить парад Победы в Москве. Он объяснил это тем, что украинские власти ни не сигнализировали о желании разделить радость от этого праздника.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в параде по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве планируется участие примерно 14 тысяч человек, 225 единиц вооружения, военной и специальной техники и 75 воздушных судов, в том числе свыше 20 новых образцов военной техники.
Комментарии 319
В мире , Видео , Европа , Политика , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Видео
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
00:40
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
00:09
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
01:25
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
00:39
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
Происшествия
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
01:29
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
Происшествия
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
01:24
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
Происшествия
Гармаш связался с семьей погибшего в ДТП Захарова
00:51
Гармаш связался с семьей погибшего в ДТП Захарова
Общество
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
00:39
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение