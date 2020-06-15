Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт 

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Украинцы, выступающие против создания большого района с центром в Болграде , перекрыли трассу Одесса-Рени. Об этом сообщает «Думская».

Как писал «Рамблер», ранее стало известно о планах властей Украины разделить Болградский район Одесской области на пять общин, в которых этнические болгары не будут большинством.

София выступила против этого, национальное собрание страны приняло декларацию о защите прав и целостности болгарской общины, а в украинском МИД в ответ обвинили Болгарию во вмешательстве во внутренние дела Украины.

Позже стало известно о планах чиновников присоединить Арцизский район к более крупному Болградскому району. По данным «Бессарабия INFORM», жители Арцизского района выступили против этого решения.

Они вышли на дорогу с плакатами «Болград далеко — Арциз близко», «Нет присоединению к Болграду», «Арциз — географический и логистический центр Бессарабии», «В Бессарабии живут не только болгары».

Как отмечает «Думская», протестующие считают, что изменения производятся по желанию народного депутата Антона Киссе, называющего себя лидером украинских болгар.

Активисты заявили, что решение принимается под давлением Софии и без учета мнения других членов местных национальных общин — гагаузов, молдаван.