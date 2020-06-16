В Киеве полицейских отстранили от работы из-за драки у суда

Ранее в понедельник между полицейскими и митингующими произошла драка у здания Шевченковского суда в Киеве. После драки задержали пять человек.

"Начальник полиции Киева Андрей Крищенко отстранил от выполнения обязанностей двух правоохранителей, которые избивали демонстрантов во время стычек под судом по делу активиста Сергея Стерненко. В ходе стычек между активистами и правоохранителями были задержаны пять человек", — пишет агентство со ссылкой на Блищик.

Как отметили в полиции, такое решение связано с возможным превышением силы сотрудником полиции.

В мае 2018 года неизвестные напали на Стерненко, он был госпитализирован. При этом один из нападавших на Стерненко получил ранение в живот и умер. Одиннадцатого июня пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что правоохранители подозревают Стерненко в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

*Запрещенная в России экстремистская организация