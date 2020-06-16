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В Киеве двух полицейских отстранили от работы после драки у суда 

РИА Новости и ещё 12 23 минуты назад
В Киеве полицейских отстранили от работы из-за драки у суда
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Двух полицейских отстранили от работы после стычек у здания Шевченковского райсуда в Киеве, где избирают меру пресечения экс-главе одесской ячейки "Правого сектора"* Сергею Стерненко, сообщает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Украины Оксану Блищик.
Ранее в понедельник между полицейскими и митингующими произошла драка у здания Шевченковского суда в Киеве. После драки задержали пять человек.
"Начальник полиции Киева Андрей Крищенко отстранил от выполнения обязанностей двух правоохранителей, которые избивали демонстрантов во время стычек под судом по делу активиста Сергея Стерненко. В ходе стычек между активистами и правоохранителями были задержаны пять человек", — пишет агентство со ссылкой на Блищик.
Как отметили в полиции, такое решение связано с возможным превышением силы сотрудником полиции.
В мае 2018 года неизвестные напали на Стерненко, он был госпитализирован. При этом один из нападавших на Стерненко получил ранение в живот и умер. Одиннадцатого июня пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что правоохранители подозревают Стерненко в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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Комментарии 4
В мире , Происшествия , Оксана Блищик , Андрей Крищенко , СБУ , Правый сектор , Киев
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